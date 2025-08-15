Polițiștii olteni, în mijlocul comunității. Lecții de siguranță rutieră pentru pietoni, bicicliști și șoferi

Siguranța pe drumurile publice nu este doar responsabilitatea autorităților, ci și a fiecărui participant la trafic. Acesta este mesajul pe care polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt l-au transmis, ieri, 14 august 2025, locuitorilor din comuna Radomirești, în cadrul campaniei „La pas, la volan sau la pedală, siguranța începe cu tine!”.

Echipe mixte formate din polițiști ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Serviciului Rutier, Biroului Siguranță Școlară și Secției de Poliție Rurală nr. 7 Dăneasa au desfășurat acțiuni directe în comunitate, pentru a reaminti regulile elementare care pot salva vieți.

Oamenii legii au discutat cu localnicii în spațiile publice și pe principalele artere de circulație, explicând importanța respectării regulilor de circulație, a utilizării elementelor reflectorizante pe timp de noapte și a adoptării unui comportament preventiv, fie că ești pieton, biciclist sau conducător auto.

„Siguranța rutieră se construiește zi de zi, prin implicarea fiecăruia dintre noi”, au transmis reprezentanții IPJ Olt, subliniind că aceste campanii au rolul de a reduce riscul de accidente și de a proteja viața participanților la trafic.

Acțiunile din cadrul campaniei „La pas, la volan sau la pedală, siguranța începe cu tine!” vor continua în perioada următoare și în alte localități ale județului, pentru ca mesajul preventiv să ajungă la cât mai mulți cetățeni.