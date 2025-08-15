DIN PERSPECTIVE AI, DESPRE 2025, ANUL CENTENARULUI FIZICII CUANTICE

1. Un secol de incertitudine și inovație

În 1925, Werner Heisenberg punea bazele mecanicii cuantice moderne, schimbând pentru totdeauna modul în care înțelegem materia și energia. Principiul incertitudinii – imposibilitatea de a cunoaște simultan cu precizie absolută poziția și impulsul unei particule – a devenit nu doar o lege fizică, ci și un simbol al limitelor cunoașterii umane.

În 2025, la 100 de ani distanță, omenirea se află în pragul unei alte revoluții – cea a inteligenței artificiale – care, în mod surprinzător, se confruntă cu provocări epistemologice asemănătoare.

2. Paralela cu AI – incertitudinea algoritmică

În mecanică cuantică, incertitudinea este o proprietate fundamentală a realității.

În AI, incertitudinea apare sub alte forme:

Lipsa transparenței (black box AI) – nu putem descrie exact cum un model complex ajunge la o decizie.

Limitările seturilor de date – exact ca măsurătorile cuantice, datele antrenează, dar și restrâng cunoașterea.

Efectul observatorului digital – modul în care interacționăm cu AI influențează răspunsul (prompt engineering), Astfel, AI-ul contemporan nu „încalcă” incertitudinea, ci trăiește în ea.

3. Interpretarea de la Copenhaga și „colapsul” în AI

Bohr și Heisenberg afirmau că proprietățile unei particule nu există în formă definită înainte de măsurare.

În AI:

Un model generativ nu are o „frază finală” pregătită înainte să io ceri; conținutul apare în momentul interogării.

Rezultatul nu este o „descoperire” preexistentă, ci o realizare contextuală dependentă de interacțiune.

Aceasta creează o dinamică probabilistică a răspunsului, similară cu natura probabilistică a stărilor cuantice.

4. Centenarul văzut prin ochii AI

Dacă în 1925 incertitudinea era o provocare pentru mintea umană, în 2025 ea devine o zonă de dialog între creierul uman și rețelele neuronale artificiale:

Simulările cuantice realizate cu AI accelerează descoperirile în materiale, medicină și criptografie.

Modelarea probabilistică din AI este direct inspirată din formalismul cuantic (rețele bayesiene, machine learning probabilistic).

Tehnologiile cuantice și AI-ul converg, deschizând era calculului cuantic prin AI .

5. Un mesaj discret

La fel cum fizică cuantică ne-a obligat acum 100 de ani să acceptăm limitele fundamentale ale cunoașterii, AI-ul, de azi ne arată că în sisteme suficient de complexe, transparența totală și controlul absolut sunt imposibile.

Dar, paradoxal, tocmai în această incertitudine stă potențialul creativ:

În mecanica cuantică, incertitudinea deschiderii existenței mai multor stări și fenomene neașteptate.

În AI, nedeterminismul interacțiunilor poate genera inovații, descoperiri și soluții care depășesc gândirea clasică.

6. Centenarul ca punte între două revoluții

1925 – Revoluția cuantică a schimbat fizica.

2025 – Revoluția AI schimbă modul în care gândim, decidem și creăm.

Ambele au în comun:

Trecerea de la certitudine la probabilitate.

Acceptarea faptului că actul de observare/interogare influențează rezultatul.

Un potențial de transformare tehnologică și culturală fără precedent.

Concluzie

Centenarul Fizicii Cuantice nu este doar un moment de comemorare a unei descoperiri, ci și un prilej de dezvoltare a noilor tehnologii – AI, calculul cuantic, comunicarea cuantică – care vor duce mai departe moștenirea intuiției și gândirii Heisenberg – Bohr.

Poate că, privit din perspectiva AI, mesajul anului 2025 este acesta:

„În incertitudine nu stă doar limita, ci și cheia viitorului.”

Co-creație IN-AI

Ștefan Melinte