Deputatul Țiu Mihai urează la mulți ani metalurgiștilor slătineni!

Cu ocazia implinirii a 60 de ani de metalurgie pe malul Oltului, demnitarul de Olt dorește aluminiștilor slătineni, făuritori ai „aurului alb”, multă sănătate și putere de muncă!

Fie ca metalurgia OLTeană să își recâștige locul ocupat cândva în economia românească, iar industria pe care s-a clădit reședința județului nu doar să dăinuie, dar să cunoască iarăși vremuri de dezvoltare puternică, ce stă la baza unei economii înfloritoare!

Slatinenii sunt mândri să afirme cu tărie, chiar și astăzi, după mai bine de jumătate de secol de metalurgie neferoasă, că ALUMINIUL ROMÂNESC S-A NĂSCUT LA SLATINA!

S.O.S. ROMÂNIA va reface din temelii întreaga industrie distrusă de guvernele trădătoare ale României postdecembriste!