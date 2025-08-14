Slatina investește aproape 39 de milioane de lei în modernizarea bazelor sportive

Consiliul Local al Municipiului Slatina a aprobat, în ședința de miercuri, 13 august 2025, două proiecte majore care vor transforma infrastructura sportivă a orașului. Valoarea totală a investițiilor depășește 38,9 milioane de lei, fondurile fiind asigurate prin Programul Regional Sud-Vest 2021-2027, Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă.

Primul proiect, „Reamenajarea terenurilor și a bazelor sportive la nivelul municipiului Slatina – bulevardul Sf. Constantin Brâncoveanu”, are o valoare de 20.189.998,09 lei (inclusiv TVA). Al doilea, „Reamenajarea terenurilor și a bazelor sportive la nivelul municipiului Slatina – strada Văilor”, este estimat la 18.777.808,04 lei (inclusiv TVA).

Scopul acestor investiții este regenerarea urbană și transformarea zonelor vizate în spații moderne, conforme cu standardele Uniunii Europene, dedicate activităților sportive și recreative. Printre obiectivele principale se numără:

– modernizarea infrastructurii sportive;

– îmbunătățirea calității vieții prin facilități pentru petrecerea timpului liber;

– revitalizarea spațiilor publice și integrarea lor în circuitul comunitar;

– promovarea unui stil de viață activ și sănătos, alături de creșterea atractivității orașului.

„Nu vorbim doar despre terenuri de sport, vorbim despre locuri unde se vor naște campioni, despre spații în care copiii noștri vor crește sănătoși și fericiți, și despre zone unde fiecare slătinean se va putea bucura de mișcare și relaxare. Și da, pas cu pas, facem din Slatina un oraș strălucitor”, a declarat primarul Mario De Mezzo.

Cele două proiecte fac parte din strategia integrată de dezvoltare urbană a Slatinei și răspund obiectivelor europene privind coeziunea economică și socială, contribuind la transformarea municipiului într-o localitate mai atractivă, mai verde și mai prietenoasă cu locuitorii săi.