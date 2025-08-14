Ministrul Sănătății, vizită la Schitu Greci și Slatina

Un pas important pentru îngrijirea pacienților cu afecțiuni psihice cronice și dependențe a fost făcut astăzi, 14 august 2025, în județul Olt, odată cu deschiderea unui nou corp de clădire modern, destinat unor secții esențiale pentru sănătatea publică.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci a inaugurat un nou corp de clădire, rezultat al unei investiții de 4,2 milioane lei finanțată integral din bugetul Consiliului Județean Olt. În această nouă unitate vor funcționa două secții cu rol major în sistemul medical românesc, Secția de Gerontopsihiatrie și Secția de Adicții post-cură.

Evenimentul a reunit oficialități și reprezentanți din domeniul sănătății, printre care: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, Liviu Voiculescu, directorul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Ionuț Ivan, vicepreședinte al Consiliului Județean Olt, Sorin Brătoi, director medical al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Angela Nicolae, managerul Spitalului Județean de Urgență Slatina, Florin Popa, director medical al Spitalului Județean de Urgență Slatina, Cosmin Floreanu, prefectul județului Olt și Marian Lunganu, primarul comunei Schitu.

„În primul rând, aș vrea să-i urez bun venit domnului ministru al Sănătății Alexandru Rogobete, domnului președinte Oprescu și celorlalți invitați la un eveniment extrem de important pentru spitalul nostru, și anume inaugurarea acestui corp nou, în care vor funcționa două noi secții, Secția de Gerontopsihiatrie și Secția de Adicții post cură.

Îi mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean pentru această investiție, care este finanțată integral din bugetul Consiliului Județean, așa cum și în celelalte unității sanitare din subordinea Consiliului Județean am văzut cu toți o preocupare a Consiliului Județean pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților.

Vreau să felicit echipa din cadrul spitalului nostru pentru implementarea acestui proiect, în frunte cu directorul medical Sorin Brătoi și ceilalți medici care s-au ocupat de acest proiect ca să ajungem, iată, în acest moment în care să fim gata pentru a primi pacienți într-un spațiu modern, care corespunde tuturor cerințelor. Îi felicit pentru aceste lucruri.

Cele două secții pe care le-am inaugurat astăzi corespund nevoilor crescânde, corespund necesităților medicale. Astfel, Secția de Gerontopsihiatrie va oferi asistență medicală adecvată nevoilor și provocărilor generate de vârsta pacienților. Aici vom trata pacienți care au o vârstă peste 60 de ani cu afecțiuni psihice, de diferite feluri de demență, turburări de comportament, astfel încât ei vor fi izolați de restul pacienților mai tineri, putând și preveni anumite situații neplăcute. Secția de Adicții post cură, pe care noi o considerăm extrem de importantă, fiind singura de acest gen din țară, secție publică care tratează post cură, va continua acest proces al recuperării printr-un tratament continuu, prin ședințe de psihologie, prin reinserție socială, astfel încât vindecarea începută în faza acută a bolii, în faza de sevraj, să continue la noi în secție, prin acest tratament post-cură”, este declarația managerului Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, Liviu Voiculescu.

„Iată, astăzi, așa cum am făcut-o în decursul mandatelor de președinte al Consiliului Județean, am spus de fiecare dată că una dintre prioritățile mele este sănătatea. Iată și astăzi, aici, la Spitalul de Psihiatrie Schitu Greci, inaugurăm un corp de clădire nou, construit din bugetul Consiliului Județean (4,2 milioane lei), în care avem două noi servicii medicale, Gerontopsihiatrie și Adicții post cură.

Cred că e un lucru foarte important pentru că ar trebui menționat în primul rând că în mediul de stat există foarte puține zone sau paturi pentru adicții și cred că acest lucru este foarte important pentru noi, pentru că venim în sprijinul problemelor reale pe care le au pacienții și ne adaptăm nevoilor reale ale oamenilor din România.

Vreau să-i mulțumesc domnului ministru în primul rând pentru că nu numai când era ministru, când a fost și secretar de stat, dar cu atât mai mult lucrurile s-au rezolvat atunci când a ajuns dumnealui la conducerea Ministerului Sănătății și ne-au fost aprobate toate demersurile pentru a putea da drumul la aceste două secții. În același timp, vreau să-i mulțumesc și pentru faptul că astăzi este alături de noi, atât aici la inaugurarea celor două secții, la Spitalul de Psihiatrie, cât mai apoi într-o vizită la Spitalul Județean de Urgență Slatina, a cărui conducere se află aici alături de noi, este vorba despre Angela Nicolae – manager și de Florin Popa – director medical.

Vom merge și la Spitalul Județean de Urgență, fără a mai lua presa alături de noi pentru că toate întrebările le punem aici, pentru a vedea lucrurile bune care s-au întâmplat în Spitalul Județean și, în același timp, de a arăta și lucrurile care încă n-am reușit să le rezolvăm sperând ca împreună cu Ministerul Sănătății, cu domnul ministru, să reușim să obținem finanțările necesare pentru a rezolva și restul problemelor pe care Spitalul Județean de Urgență Slatina le mai are.

După cum se vede, colaborarea dintre autoritățile locale și autoritățile centrale aduc lucruri bune pentru pacienți, pentru oamenii din România și, cu siguranță, demonstrăm încă o dată că nu vorbim doar de probleme ci și venim cu soluții reale pentru rezolvarea acestor probleme. Cel mai important lucru este că, prin Secția de Adicții, venim în sprijinul real al pacienților cu aceste probleme și le redăm șansa la viața.

Sunt încă multe lucruri de rezolvat și știm cu toții acest lucru… Încercăm să le rezolvăm… Deschiderea pe care am găsit-o, în momentul de față, la Ministerul Sănătății, odată cu venirea domnului ministru Alexandru Rogobete, e una foarte bună și de bun-augur și sperăm ca această deschidere, pe care, să știți, că nu o are doar față de județul, să ne înțelegem. Toți colegii din țară recunosc faptul că domnul ministru, atunci când a fost secretar de stat la Ministerul Sănătății, s-a aplecat pe probleme și toate spitalele județene din țară au fost sprijinite de dumnealui”, a declarat președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu.

„Nu suntem perfecți și întotdeauna este loc de mai bine. Iar aici s-a dovedit că binele poate fi făcut pentru că autorităților locale, până la urmă, și conducerea spitalelor și președintele Consiliului Județean s-au orientat, dacă doriți, pentru dezvoltarea sistemului de sănătate din regiune.

Sigur, noi avem o colaborare destul de veche, pentru că atât timp cât eram secretar de stat, aproape 3 ani și jumătate, am colaborat în diverse proiecte de dezvoltare pentru sistemul de sănătate din județ. Aici vorbim de multe fonduri europene care au fost accesate… Vorbim de buget de stat de la Ministerul Sănătății și iată dovada că autoritățile locale pot interveni și pot schimba înfățișarea sistemului de sănătate la nivel local din bugetul propriu.

Și vreau să menționez acest lucru și să-l felicit pentru omul președinte și echipa dumnealui pentru că au realizat această investiție care arată foarte bine și care ne face onoare nouă, tuturor, și aici mă refer sistemului de sănătate… Investiția a fost realizată din bugetul propriu al Consiliului Județean… Acest lucru să știți că nu se întâmplă în multe locuri din această țară. De obicei mă confrunt cu explicații și cu multe explicații cum nu se poate.

Puțin oameni vin să arate și să demonstreze că se poate. Este un exemplu de bună practică, din punctul meu de vedere. Spitalele de psihiatrie și zonele medicale pentru pacienții care au nevoie de îngrijirii în componenta de sănătate mintală sunt puține în această țară.

Acest centru devine un centru de referință, din punctul meu de vedere, la nivel național și încurajez pe toți colegii noștri și colegii președinți de Consilii Județene și alții manageri care au în subordine unități sanitare care rezolvă aceste probleme din punct de vedere medical, să vină aici să ia exemplul domnului președinte și echipei de aici, care a reușit cu un buget nu foarte mare, dar gândit corect și transparent să rezolve această problemă.

Ca ministru al Sănătății, îmi asum în public acum că vom crește finanțarea cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pentru restul de paturi, pentru că aici vorbim despre 48 paturi dintre care doar 34 sunt contractate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Rog managementul unității sanitare să facă demersurile și voi sprijini la Casă contractarea tuturor paturilor, pentru că nu este normal ca într-o clădire nouă să finanțăm doar o parte dintre paturi. Sunt sigur că în momentul în care veți da drumul acestui centru, într-un timp foarte scurt, toate paturile vor fi ocupate și atunci finanțarea corectă și adecvată este absolut necesară și eu îmi asum acest sprijin, pentru a putea până la finalul acestui an să contractăm și diferența numărului de paturi.

M-a impresionat modul în care este organizat centrul, respectă toate circuitele medicale recomandate. M-a impresionat faptul că managerul unității sanitare s-a ambiționat să gătească mâncarea în unitatea sanitară și să nu apeleze la servicii de catering. Este un segment unde ar trebui toate spitalele încet-încet să se orienteze în această zonă, pentru că s-a dovedit că acolo unde mâncarea este preparată și servită în interiorul unității sanitare, calitatea și modul de prezentare al mâncării este net superior față de zonele unde se apelează la servicii de catering.

În final, vreau să vă mulțumesc tuturor, vreau să felicit echipa medicală, vreau să felicit echipa de management și sigur autoritățile județene, care au realizat această investiție și, înainte de a încheia, vreau să vă spun că încrederea ne face bine”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.