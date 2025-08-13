Primăria Slatina interzice trotinetele și bicicletele electrice în parcuri, locuri de joacă și curțile școlilor

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a anunțat că accesul cu trotinete și biciclete electrice va fi interzis în toate parcurile, locurile de joacă și curțile școlilor din oraș.

Decizia, adoptată de Consiliul Local, vizează prevenirea accidentelor provocate de vehicule electrice de mare viteză și permite Poliției Locale să confiște pe loc mijloacele de transport, acestea putând fi recuperate doar după plata unei amenzi de 5.000 de lei.

„Dragi copii și, mai ales, dragi părinți ai municipiului Slatina. În ședința de Consiliul Local de joia trecută, am decis ca în toate parcurile, toate locurile de joacă și curțile școlilor să fie interzis accesul cu biciclete electrice și trotinete electrice. Motivul pentru care am luat această decizie în Consiliul Local, și a fost inițiativa mea de hotărâre de Consiliul Local, este pentru că parcurile s-au aglomerat foarte tare datorită diversificării activităților pe care copiii le pot face și am văzut copii de 10, 12, 14 ani care se plimbă prin parcuri cu trotinete electrice care au roți foarte mari. Sunt trotinete electrice care ajung la 90 de km/h, care sunt extrem de puternice și care din punctul meu de vedere nu ar avea ce să caute la un copil de 10, 12 sau 14 ani, poate chiar și mai mare. Este de ajuns o clipă de neatenție ca o astfel de trotinetă electrică atât de puternică cu roțile mari, care ajunge la 90 de km/h, în cinci secunde să lovească un copil și tragedia este de nedescris. Acest lucru era specificat și prin lege, dar hotărârea de Consiliul Local, pe de o parte, împuternicește acest lucru și, pe de altă parte, dă voie Poliției Locale să aplice sancțiuni. Sancțiunea este una singură, confiscarea trotinetei electrice sau bicicletei electrice. Eu nu pot să le spun oamenilor ce să le cumpere copiilor lor, dar pot să încerc să protejez copiii Slatinei de pericolele pe care le putem evita. Astfel, dragi copii, dacă doriți ca bicicletele electrice și trotinetele electrice pe care le aveți să nu fie confiscate vă rog să nu mai intrați în parcuri, locuri de joacă și curțile școlilor cu ele. Altfel, ele vor fi confiscate pe loc de Poliția Locală și le puteți obține înapoi achitând o amendă foarte mare de 5.000 de lei. Este mai bine să prevenim și să fim în siguranță toți. Vă mulțumesc și să folosim parcurile, curțile școlilor și locurile de joacă în siguranță”, a declarat primarul Mario De Mezzo.