Investiții pe bandă rulantă la Balș. Parcuri, locuințe sociale, complex sportiv și noi facilități medicale”

Primarul orașului Balș, Cătălin Rotea, a prezentat o serie de investiții aflate în derulare sau planificate, subliniind că activitatea administrativă se reflectă direct în proiectele din teren. Printre acestea se numără reabilitarea parcului de la Balta Gării, finalizarea în acest an a Centrului de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc și demararea, din 2026, a construcției unui Centru de Îngrijiri Paliative cu 30 de paturi. De asemenea, sunt aproape gata 84 de locuințe sociale, finanțate integral de Ministerul Dezvoltării, iar doi noi investitori vor ajunge pe platforma industrială locală. Rețeaua de apă de pe strada Nicolae Bălcescu a fost reabilitată pe un tronson, urmând modernizarea spațiilor verzi și trotuarelor, iar pentru strada Ion Creangă se pregătește asfaltarea după finalizarea racordurilor complexului sportiv. Pe lista proiectelor se mai află reabilitarea grădiniței „Ion Creangă”, modernizarea parcului central, lucrări la stadion și finalizarea bazinului de înot și a sălii de sport. Un alt parc, pe strada Nufărului, cu teren multifuncțional, locuri de joacă și piste de biciclete, va fi inaugurat tot în acest an.

„Munca de birou se reflectă de fiecare dată în proiectele de pe teren. Și chiar dacă e vară, chiar dacă e o perioadă de concedii, aș vrea să vă arăt tuturor, astăzi, când vorbim, toate lucrurile bune care se întâmplă în Balș. Intrăm la reabilitarea parcului de la Balta Gării, de pe strada Petre Pandrea.

Sperăm să terminăm în 2-3 luni lucrările. Va ieși un parc foarte frumos pentru toți oamenii de pe această stradă, pentru oamenii din această zona. Aici, am mai vorbit la un moment dat, acum 5-6 ani s-au investit circa 1 milion de lei, care nu s-au văzut niciodată, dar asta este altă discuție.

Vom finaliza, în acest an, Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Orășenesc Balș. Construcția este aproape gata, urmează să fie dotat cu computer tomograf și aparat de radiologie. Iar în partea virană, în terenul viran pe care îl vedeți în spatele spitalului, începând cu 2026, vom construi un Centru de Îngrijiri Paliative cu 30 de paturi, foarte necesar pentru toți oamenii din Balș, dar și din comunele din zonă.

84 de noi locuințe sociale. Vorbim de aceste două scări de bloc care sunt aproape gata și încă două scări de bloc care sunt în construcție. Vorbim de apartamente care vor fi direcționate pentru oamenii care au probleme sociale și care au nevoie cu adevărat de locuințe în orașul Balș.

84 de apartamente, locuințe sociale finanțate integral de Ministerul Dezvoltării. În ceea ce privește locurile de muncă, veștile bune vor continua. După ce am adus la Balș, Cit One, Hengst, Delta Aluminium, aici pe platforma industrială SMR, în următoarea perioadă vor veni doi noi investitori.

Am reabilitat complet rețeaua de alimentare cu apă pe partea dreaptă a străzii Nicolae Băcescu, dinspre Slatina, spre Craiova. Vom reabilita complet toată această zonă, în ceea ce privește spațiile verzi, zona de trotuare, zona de gărduleți care delimitează strada Principală de spațiile verzi. Nu ne apucăm deocamdată de partea stângă, dinspre Slatina, spre Craiova, pentru că mai avem de reabilitat rețeaua de canalizare.

După ce vom finaliza și rețeaua de canalizare și acea zonă va arăta la fel ca aceasta. Am obținut fonduri europene pentru reabilitarea integrală și interior și exterior a grădinței Ion Creangă, Căminului, de pe strada Frații Buzești. Urmează să semnăm contractul de finanțare în luna septembrie și îmi doresc ca lucrurile de reabilitare a acestei grădinițe să fie finalizate în 2026.

Acum un an de zile vă rugam să faceți un exercițiu de imaginație cum va arăta această zonă. Iată că am ajuns la mai bine de un an de zile și vă spun că bazinul de înot este aproape gata, sala de sport cu 180 de locuri, căreia îi vom da numele domnului profesor Enache pentru tot ceea ce a făcut pentru orașul Balș, este gata. Vom începe reabilitarea parcului central în maxim o lună de zile pe fonduri europene și lucrăm la ceea ce înseamnă reabilitarea stadionului, pentru că de o lună de zile avem un club sportiv orășenesc care va face performanțe atât în ceea ce înseamnă fotbal, handbal de juniori, karate și alte sporturi, astfel încât copiii din orașul Balș să aibă un întreg complex, parc, stadion, bazin de înot și sala de sport, pentru a putea face performanță și pentru a-și dezvolta aptitudinele pe care le au și pentru a crește mari și sănătoși.

Iar după ce vom termina acest complex despre care v-am vorbit cu bazin de înot și sala de sport, evident că vom asfalta strada Ion Creangă. Avem deja finanțarea primită, avem banii prinși pentru asfaltarea ei, doar că am așteptat să facem toate racordurile pentru acest complex sportiv, astfel încât să nu mai spargem după aceea. Strada Ion Creangă va fi finalizată și asfaltată, astfel încât să asigurăm un acces corect, atât pentru oamenii de pe această stradă, cât și pentru toți cei care vor veni la complexul sportiv.

Finalizăm în acest an parcul de pe strada Nufărului, cu teren de sport multifuncțional, cu locuri de joacă, cu piste pentru biciclete și cu foarte multe locuri de petrecere a timpului liber”, a declarat primarul orașului Balș, Cătălin Rotea.