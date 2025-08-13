Amendă de 12.000 de lei pentru un bărbat din Cezieni care ținea 13 câini în condiții necorespunzătoare

Amendă de 12.000 de lei pentru un bărbat din Cezieni care ținea...

Un bărbat de 34 de ani din comuna Cezieni, a fost sancționat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor după ce a fost descoperit că deținea la domiciliu 13 câini ținuți în condiții improprii.

Incidentul a fost depistat pe 12 august 2025, când polițiștii s-au sesizat din oficiu și au mers la locuința acestuia. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că animalele nu beneficiau de adăpost adecvat și nici de asistență medicală, încălcând astfel prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.

Pentru aceste fapte, bărbatul a primit o amendă contravențională în valoare de 12.000 de lei, conform legislației în vigoare. Totodată, polițiștii au emis ordine de plasare a câinilor în adăpost, iar patrupedele au fost preluate de o asociație pentru protecția animalelor din județul Dolj.

Autoritățile atrag atenția asupra gravității unor astfel de cazuri și reamintesc că toți deținătorii de animale au obligația de a le asigura un adăpost corespunzător, hrană, apă, îngrijire medicală și condiții care să prevină orice formă de suferință.