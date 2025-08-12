Incendiu de vegetație în comuna Milcov, pericol de extindere la gospodării evitat de pompieri

Noaptea trecută, 11 august 2025, în jurul orei 23:50, pompierii din cadrul ISU Olt au fost solicitați să intervină în comuna Milcov, satul Milcovul din Vale, unde un incendiu izbucnit la vegetația uscată și lăstăriș amenința să se extindă la mai multe gospodării din apropiere.

La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale de stingere, echipajele acționând rapid pentru protejarea locuințelor și lichidarea flăcărilor.

După stingerea incendiului, două autospeciale au rămas în zonă pentru a preveni reaprinderea focului și pentru supravegherea perimetrului. Autoritățile urmează să evalueze pagubele produse.

Potrivit ISU Olt, astfel de incendii se pot extinde cu rapiditate, în special pe fondul vântului și al vegetației uscate, motiv pentru care cetățenii sunt sfătuiți să evite folosirea focului deschis în apropierea locuințelor și terenurilor agricole.

UPDATE 10:42

„În comuna Milcov, sat Milcovul din Vale, se acționează pentru lichidarea ultimelor focare, la locul evenimentului fiind două autospeciale de stingere. În urma incendiului au ars: circa 15 hectare de vegetație uscată și mărăciniș și au fost afectate patru gospodării. În prima gospodărie au ars circa 500 de kilograme de lemne de foc, în a doua gospodărie a ars aproximativ o tonă de lucernă, în a treia gospodărie au fost afectați circa doi metri liniari din acoperișul casei, iar la a patra gospodărie, au fost afectați circa doi metri liniari din acoperișul casei, un metru dintr-un pătul de lemn și o trambulină pentru copii”, transmite ISU Olt.