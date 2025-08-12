Deputatul Gigel Știrbu: „Tinerii sunt prezentul activ al României”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, sărbătorită anual pe 12 august, subliniind importanța rolului pe care tinerii îl joacă în dezvoltarea României.

„Tinerii nu sunt doar viitorul, ci prezentul activ și creativ al unei Românii care își dorește progres, echitate și viziune”, a declarat parlamentarul. Acesta a evidențiat responsabilitatea decidenților politici de a asigura accesul tinerilor la educație de calitate, locuri de muncă bine plătite, oportunități de dezvoltare personală și profesională, precum și un climat în care vocea lor să fie ascultată.

„La mulți ani tuturor tinerilor care inspiră, construiesc și schimbă România în fiecare zi!”, a transmis Știrbu, încurajând implicarea activă a noilor generații în viața socială și economică a țării.