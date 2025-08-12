Deputatul Gigel Știrbu acuză nereguli majore în achiziția microbuzelor școlare

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu susține că microbuze electrice pentru școli au fost cumpărate în Olt la prețuri duble față de piață, diferențele ajungând la 100.000 de euro pe unitate. El cere audit și tragerea la răspundere a celor implicați, acuzând risipirea banilor publici și afectarea comunităților rurale.

În opinia sa, modul de atribuire a contractelor reprezintă „bătaie de joc pe față” la adresa cetățenilor.

Iată declarația integrală a deputatului Știrbu:

„Jaful cu microbuzele școlare în Olt, cine își mai face iluzii despre cum se conduce Consiliul Județean Olt?

Cifrele vorbesc de la sine. Microbuze electrice care pe piață costă în jur de 90.000-100.000 € au ajuns să fie cumpărate cu peste 200.000 €, chiar și 262.000 €, fără TVA.

Spre exemplu, Consiliul Județean Brașov a cumpărat microbuze școlare cu 130.000 € bucata.

Consiliul Județean Olt a cumpărat aceleași microbuze cu 230.000 € bucata.

Diferența? 100.000 € pe microbuz! Și asta din banii noștri.

Unde s-au dus banii? Cine îi încasează? Ce fel de „manieră de lucru” e asta la Consiliul Județean Olt? Asta nu e incompetență. Asta e bătaie de joc pe față.

Și dacă mai miră pe cineva modul în care e condus Consiliul Județean Olt, înseamnă că a trăit într-o bulă.

În timp ce satele din județ așteaptă transport decent pentru copii, administrația județeană „rezolvă” problema aruncând cu sume uriașe pe aceleași produse pe care alții le cumpără mult mai ieftin.

ESTE INADMISIBIL!

O singură firmă a reușit să câștige peste jumătate din licitații, în valoare de peste 135 de milioane de euro, după ce caietele de sarcini au impus criterii restrictive care au eliminat competiția reală.

Este o insultă adusă românilor, banii publici sunt risipiți cu bună știință, iar echipamentele esențiale pentru educația elevilor ajung să fie accesibile în număr mult redus, la un cost exorbitant. Aceste practici de capturare a contractelor publice sunt efectiv sabotaj împotriva comunităților rurale.

Este revoltător să vezi cum, prin astfel de practici, numărul de microbuze achiziționate a scăzut drastic, iar comunitățile care aveau nevoie urgentă rămân tot pe lista de așteptare.

Solicit demararea imediată a unor audituri riguroase asupra acestor achiziții de la caietele de sarcini, până la justificarea prețurilor.

Solicit ca cei vinovați de asemenea abuzuri să răspundă în fața legii nu doar în fața presei.

Banii publici trebuie folosiți în interesul oamenilor, nu pentru a îmbogăți peste noapte câteva firme privilegiate.

Educația copiilor noștri merită respect și onestitate”.