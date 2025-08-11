Vitezomanii, în vizorul polițiștilor olteni. Peste 400 de amenzi și 101 permise reținute în doar o săptămână

În perioada 4–10 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o amplă acțiune de control în trafic, în cadrul campaniei europene ROADPOL-SPEED, vizând prevenirea și combaterea depășirii vitezei legale.

Pe parcursul celor șapte zile, echipajele Serviciului Rutier au monitorizat principalele artere din județ, cu obiectivul de a crește siguranța rutieră și de a reduce riscul producerii de accidente grave cauzate de viteză excesivă.

Bilanțul acțiunii este unul semnificativ: 422 de sancțiuni contravenționale pentru depășirea limitelor legale, însumând aproximativ 170.000 de lei. De asemenea, 101 șoferi au rămas fără permis de conducere, după ce au fost prinși circulând cu peste 50 km/h peste limita admisă.

Printre cele mai grave abateri s-au numărat trei cazuri depistate pe 10 august, pe drumul expres DEx12:

Un bărbat de 71 de ani, din Slatina, a fost surprins rulând cu 184 km/h (limita: 120 km/h). A primit o amendă de 1.822,5 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Un tânăr de 19 ani, din Călărași, a fost înregistrat cu 182 km/h. Sancțiunea: 2.025 lei și 90 de zile fără permis.

Un tânăr de 18 ani, din Piatra-Olt, conducea cu 186 km/h. Amenda în valoare de 2.430 lei și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată condițiilor de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. „Miza este viața, atât a dumneavoastră, cât și a celorlalți participanți la trafic”, transmit reprezentanții IPJ Olt, îndemnând șoferii la prudență și responsabilitate.