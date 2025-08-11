„THE EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT”-(EMFA) APLICABIL DIN 8 AUGUST 2025

Comentariu IN: La început de drum în aplicarea acestei legi europene să privim totuși cu încredere și să sperăm că în presa noastră și mai ales, în presa din județul Olt se vor produce schimbări în bine. Mai jos prezint o perspectivă de evoluție în viitorul apropiat.

1) Situaţia generală — sumar rapid

EMFA este acum aplicabilă în UE din 8 august 2025 , dar implementarea practică depinde de mecanisme naționale de aplicare, resurse și voință politică. Parlamentul European

În România există probleme sistemice: captură politică/financiară a unor segmente media, probleme de transparenţă a finanţării publice şi presiuni instituţionale asupra jurnaliştilor — elemente identificate în rapoarte europene şi monitorizări independente.

2) În urma aplicării acestei legi, vor apărea transformări de fond în România? — estimare realistă

Pe termen scurt (6–18 luni): schimbări administrative și sporadic vizibile — informări noi, obligații sporite de transparență, conferințe și inițiative legislative/consultări (actori locali deja discută EMFA). Aceste măsuri pot îmbunătăți transparența de suprafață, dar nu vor elimina mecanismele de captură politică a presei. AGERPRES

Pe termen mediu (1–3 ani): posibil impact real doar dacă apar două condiții concomitente: (1) instituții naționale independente (regulator, parchete, CNA) care să aplice obligațiile EMFA și (2) monitorizare externă solidă (ONG-uri, UE, mass-monitoring). Fără acestea EMFA riscă să rămână „lege pe hârtie”. Comisia Europeană ipi.media

Concluzie: transformări de fond sunt posibile, dar nu probabile automat — depind de voință politică, resurse și presiune civică/internațională.

3) Există organizații independente care să evalueze ponderea presei aservite politic vs de presa independentă vs freelanceri?

Da — dar cu limitări importante:

ONG-uri și centre de cercetare active: ActiveWatch , Centrul pentru Jurnalism Independent (CIJ) , International Press Institute (IPI) / Media & Journalism Research Center (MJRC) și organisme europene (CMPF, RSF, Freedom House) monitorizează captura media, pluralismul și transparența. Aceste organizații publică rapoarte tematice și studii de caz (monitoring, media capture).activewatch.rocji.roipi.media

Dar nu există (încă) un „recensământ oficial” exhaustiv — adică o bază de date națională, standardizată, care să ofere procentaj clar: „X% presa aservită, Y% independentă, Z% freelanceri”. Rapoartele conțin indicatori, măsurători și studii de caz, dar metodologiile variază și nu oferă o cifră unică națională. ipi.mediaComisia Europeană

În plus, situația forței jurnalistice este volatilă: numărul celor pe contract permanent și freelancing-ul este în schimbare (tendință regională și raportată la nivel global de Reuters Institute) .reutersinstitute.politics.ox.ac.uk+ 1

4) Există o evidență a auditului etic (local / București)?

Există mecanisme de autoreglementare și organisme de etică (Coduri deontologice, Consiliul Național al Audiovizualului – CNA, Clubul Român de Presă, Convenția Organizațiilor de Media etc.) care soluționează plângeri și emit decizii. Totuşi: audituri etice sistematice, independente şi standardizate la scară naţională sunt rare; majoritatea „auditurilor” sunt fie rapoarte tematice ale ONG-urilor, fie fire de verificare punctuală. Consiliile Media în Era Digitală (MCDA)Jurnalism responsabil

Există și rapoarte de monitorizare a campaniilor electorale, distribuției publicității de stat și a modului în care fondurile publice sunt cheltuite — dar nu un registru public unic de audit etic cu indicatori cuantificabili pentru fiecare redare. activewatch.ro

5) Există o evaluare a numărului de „acoperiți” din presă?

Nu există o evidenţă oficială sau transparentă a „acoperiţilor” (jurnalişti care ar fi agenţi de influenţă/servicii). Cazuri concrete de colaborare îndoielnică sau de infiltrație apar punctual (investigații, dezvăluiri), iar organizații precum MFRR/IPI/RSF au semnalat cazuri de supraveghere, presiuni sau infiltrări în trecutul recent. Dar un recensământ al acoperiților nu există public.ipi.mediaReporteri fără frontiere

Comentariu IN: Cu toate că sunt sceptic, apreciez că totuși odată cu aplicarea acestei legi europene privind libertatea presei sunt premise pentru schimbări în bine și în presa din județul Olt. Nutrim speranța că în casetele de redacție ale ziarelor din județul nostru vor apare și nume de persoane cu studii și pregătire în etică.

Sinteză și co-creație jurnalistică IN-AI

Ștefan Melinte