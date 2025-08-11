Radarul mobil E-SIGUR, în acțiune pe drumurile din Olt pentru prevenirea accidentelor

Astăzi, 11 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară o amplă acțiune de monitorizare a traficului cu ajutorul sistemului radar E-SIGUR. Dispozitivele sunt amplasate în zone cu risc ridicat de producere a accidentelor, vizând creșterea siguranței rutiere și descurajarea comportamentelor periculoase la volan.

Radarul E-SIGUR, montat pe trepiede mobile, detectează automat vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau comit alte abateri de la regulile de circulație. Sistemul este capabil să înregistreze date precise, ceea ce permite polițiștilor să intervină prompt și să sancționeze șoferii care pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază importanța utilizării acestei tehnologii moderne pentru protejarea vieților și reducerea numărului de accidente rutiere. Atât șoferii, cât și pietonii și bicicliștii sunt beneficiarii unui trafic mai sigur, atunci când regulile sunt respectate de toți.

Polițiștii transmit un apel către conducătorii auto să circule cu responsabilitate și să respecte normele rutiere, pentru ca drumurile din județ să fie mai sigure pentru toți participanții la trafic.