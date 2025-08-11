IJJ Olt. Peste 100 de misiuni într-o săptămână și două cazuri cu substanțe interzise în Slatina

IJJ Olt. Peste 100 de misiuni într-o săptămână și două cazuri cu...

În perioada 4–10 august 2025, peste 310 jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt au participat la peste 100 de misiuni, având ca obiectiv principal protejarea cetățenilor și menținerea ordinii publice.

Pentru creșterea gradului de siguranță, au fost organizate peste 140 de patrule mixte, în cooperare cu Poliția, implicând peste 220 de jandarmi. Acestea au vizat prevenirea faptelor antisociale și intervenția rapidă în sprijinul populației.

Pe parcursul săptămânii, jandarmii au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale, însumând 14.400 de lei, în special pentru încălcarea normelor privind ordinea și liniștea publică. Totodată, au fost constatate șapte infracțiuni, prin acțiuni proprii sau în colaborare cu Poliția.

Intervenții cu substanțe interzise în Slatina

În seara zilei de 10 august, în jurul orei 20:30, un echipaj aflat în patrulare pe strada Văilor din Slatina a observat un bărbat cu comportament euforic, specific consumului de substanțe interzise. În urma legitimării, s-a stabilit că are 28 de ani. Controlul corporal preventiv a dus la descoperirea unui plic din hârtie ce conținea material vegetal uscat, galben-verzui, cu miros puternic, suspectat a avea efecte psihoactive.

Într-un alt caz, produs în jurul orei 00:30, pe strada Crișan, în zona unui supermarket din municipiu, doi bărbați au devenit vizibil agitați la vederea jandarmilor și au schimbat brusc direcția de mers. Opriți și legitimați, aceștia s-au dovedit a avea 23 și 18 ani. Asupra tânărului de 23 de ani a fost găsit un plic din staniol cu fragmente vegetale similare celor din primul caz.

În ambele situații, substanțele au fost ridicate, iar persoanele au fost predate Poliției pentru continuarea cercetărilor.

Reprezentanții IJJ Olt reamintesc că deținerea, consumul sau distribuirea de droguri și substanțe cu efecte psihoactive sunt fapte sancționate de lege, indiferent de cantitate. Pedepsele pot merge până la închisoare, inclusiv pentru deținerea în scop de consum propriu.

Instituția atrage atenția și asupra riscurilor grave pentru sănătate, precum și a consecințelor asupra vieții personale și profesionale. Cetățenii sunt încurajați să evite orice contact cu astfel de substanțe și să sesizeze situațiile suspecte la numărul unic 112 sau direct jandarmilor aflați în teren.

IJJ Olt anunță că va continua să acționeze ferm și constant pentru siguranța comunității și respectarea legii.