Excelența răsplătită la Scornicești. Elevii și profesorii de top, premiați de primarul Daniel Tudor

În mijlocul vacanței de vară, Primăria Scornicești a adus un motiv suplimentar de bucurie pentru elevii și profesorii cu rezultate remarcabile la examenele naționale. Primarul orașului, Daniel Tudor, a organizat o festivitate specială de premiere dedicată celor care au obținut performanțe deosebite la Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Tinerii premianți au primit diplome de merit, dar și stimulente financiare, menite să le ofere încredere și motivație pentru parcursul lor educațional. Nu au fost uitați nici dascălii care, prin implicare și profesionalism, au contribuit la aceste rezultate de excepție. Aceștia au fost felicitați și recompensați pentru efortul depus.

„Succes pe viitor!”, a transmis primarul Daniel Tudor, subliniind importanța susținerii excelenței și a educației de calitate în comunitatea din Scornicești.