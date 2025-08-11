Bătrân de 80 de ani, salvat de polițiștii olteni după o cursă contra cronometru

Bătrân de 80 de ani, salvat de polițiștii olteni după o cursă...

Un bărbat de 80 de ani din comuna Vitomirești, a fost găsit în viață la mai puțin de două ore după ce familia a anunțat dispariția sa, datorită unei ample operațiuni de căutare coordonate de polițiști și sprijinite de localnici.

Incidentul a avut loc pe 10 august 2025, în jurul orei 20:20, când fiul bărbatului a sesizat Secția de Poliție Rurală nr. 11 Verguleasa că tatăl său a plecat de acasă în cursul după-amiezii și nu s-a mai întors. Situația era cu atât mai gravă cu cât octogenarul suferă de afecțiuni ce îi afectează memoria, iar odată cu lăsarea serii, riscul de rătăcire și accidentare creștea considerabil.

Polițiștii au mobilizat rapid echipe de căutare, împărțind zona în sectoare și acoperind simultan mai multe direcții, inclusiv drumuri agricole și zone împădurite. În timpul acțiunii, oamenii legii au reușit să ia legătura telefonic cu bărbatul, însă acesta, dezorientat, nu a putut indica locul exact unde se afla.

Folosind experiența și indiciile vagi obținute, căutările s-au concentrat în zone greu accesibile. Eforturile au fost răsplătite, bătrânul a fost descoperit în extravilanul localității, vizibil epuizat și dezorientat, dar în viață.

Acesta a fost transportat în siguranță acasă și încredințat familiei. Reprezentanții IPJ Olt au transmis mulțumiri polițiștilor, voluntarilor și membrilor comunității locale, subliniind că promptitudinea și solidaritatea pot face diferența între viață și moarte.