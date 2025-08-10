Polițiștii olteni, în mijlocul comunității. Lecții de siguranță pentru pietoni și bicicliști la Izbiceni

Polițiștii din cadrul IPJ Olt au ieșit din nou pe teren pentru a promova siguranța rutieră în rândul pietonilor și bicicliștilor, în cadrul campaniei „La pas, la volan sau la pedală, siguranța începe cu tine!”.

Echipe formate din polițiști ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Biroului Siguranță Școlară, Serviciului Rutier și Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia au ajuns, de această dată, în comuna Izbiceni.

Activitățile au început în incinta Căminului Cultural, unde oamenii legii au discutat interactiv cu localnicii despre riscurile din trafic și modalitățile de prevenire a accidentelor. Ulterior, polițiștii au continuat acțiunea pe Drumul Județean 642, oferind recomandări practice pietonilor și bicicliștilor întâlniți în trafic.

Printre sfaturile transmise s-au numărat respectarea regulilor de circulație, purtarea vestelor și accesoriilor reflectorizante pe timp de noapte și adoptarea unui comportament prudent în orice deplasare.

„Siguranța rutieră începe cu fiecare dintre noi. Prin eforturi comune, putem reduce riscul de producere a accidentelor”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.