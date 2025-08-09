Spitalul Județean Slatina deschide o cameră specială pentru alăptare. Sprijin pentru bebelușii prematuri și mamele lor

În perioada în care întreaga lume celebrează Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân, sub sloganul din acest an „Promovăm alăptarea pentru a construi un viitor sănătos!”, Spitalul Județean de Urgență Slatina își reafirmă angajamentul față de sănătatea nou-născuților și a mamelor.

Unitatea medicală se alătură campaniei internaționale organizate în peste 120 de țări și anunță amenajarea, în cadrul Secției de Neonatologie, a unei camere speciale de alăptare. Spațiul va fi dotat cu scaune ergonomice și pompe de muls, pentru a asigura hrănirea optimă a bebelușilor născuți prematur cu lapte matern, recunoscut pentru beneficiile sale nutriționale și imunitare.

„Alimentația la sân, începută încă din primele ore de viață, este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. În cadrul secției, mamele sunt îndrumate și instruite cum să își hrănească bebelușii corect și cum să stimuleze lactația”, a declarat Dr. Lucica Alexe, Șef Secție Neonatologie.

Reprezentanții spitalului subliniază că alăptarea nu este doar o sursă de hrană, ci și un moment unic de conectare emoțională între mamă și copil, parte integrantă din miracolul nașterii.

Prin această inițiativă, Spitalul Județean de Urgență Slatina dorește să încurajeze mamele și să le ofere sprijin concret în primele și cele mai importante zile din viața copiilor lor.