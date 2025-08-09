ÎN ROMÂNIA, AI SUSȚINE DISCRET O FORMĂ DE EPISTOCRAȚIE?

Comentariu IN: Punând întrebarea, dacă în România se poate aproxima democrația liberală și constituțională drept o formă de epistocrație, de la diverse persoane și inclusiv de la AI am obținut răspunsuri nuanțate, pentru că această întrebare implică atât o analiză a realității politice și constituționale românești, cât și o perspectivă de reflecție asupra termenului de epistocrație.

1. Ce se înțelege prin termenul de epistocrație?

Termenul „epistocrație” (din grecescul episteme = cunoaștere + kratos = putere) desemnează un regim politic în care guvernarea este exercitată de cei care știu, adică de cei considerați „competențe din punct de vedere cognitiv”.

Este o teorie contemporană susținută în special de filosofi politici precum Jason Brennan, care argumentează că democrația suferă din cauza participării maselor neinformate și că deciziile importante ar trebui luate de cei care au grijă de cunoștințele relevante, nu de majorități neinițiate.

Epistocrația nu trebuie confundată cu elitismul clasic – ea presupune acces la puterea prin merit cognitiv, nu prin avere, naștere sau statut.

2. România: democrație liberală și constituțională

A. Formular declarat

România este, potrivit art. 1 alin. (3) din Constituție, un:

„stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, justiția și pluralismul politic sunt valori supreme”.

Modelul instituțional este influențat de tiparele unei democrații reprezentative liberale, în care suveranitatea aparține poporului, iar puterea este exercitată de reprezentanți aleși.

B. Realitate funcțională

Totuși, în realitatea politică și administrativă, observăm:

o birocrație hipertehnică, deseori opacă pentru public;

o tehnocratizare a deciziei publice în anumite domenii (economic, fiscal, juridic, digital);

o inaccesibilitate a limbajului instituțional pentru cetățeanul obișnuit;

o dependență puternică de expertiza europeană sau internațională;

o participare cetățenească redusă, uneori indusă de complexitatea artificială a procesului politic.

3. Argumentul pentru o „epistocrație estompată” în România

A. Guvernarea prin tehnocrați

Exemple frecvente: miniștri sau guverne tehnocrate (ex: guvernul Cioloș), „specialiști” impuși în posturi-cheie, deseori fără susținere democratică directă. Se creează impresia că expertiza bate reprezentativitatea.

B. Dominanța juridicului și a CCR

Decizii esențiale pentru viața publică sunt luate de Curtea Constituțională, o instituție formată din 9 judecători nealeși de popor.

Influența normativă a dreptului în politica românească este atipic de mare: se guvernează prin ordonanțe, hotărâri, avize, nu prin dezbateri largi.

C. Accesul limitat la spațiul decizional

Cetățeanul mediu nu are mijloace reale de influență a deciziei politice decât o dată la patru ani.

Consultările publice sunt rare, simbolice sau ininteligibile.

Limbajul politic este adesea codificat în termeni tehnici inaccesibili publicului larg.

Acestea pot susține ideea că puterea este în mod practic deținută de o minoritate cognitivă și instituțională, chiar dacă principiul democratic a fost păstrat formal.

4. De ce doar „estompată”?

România nu este un regim epistocratic în sens strict pentru că:

nu există filtre formale de acces la vot sau la candidatură pe baza cunoașterii;

votul universal este intact ;

partidele rămân mijloacele dominante de selecție a liderilor;

există libertate de opinie și pluralism.

Cu toate acestea, putem vorbi de o tendință epistocratică latentă, manifestată prin:

transferul de autoritate dinspre demos spre experți,

alienarea cetățeanului față de procesul decizional,

accentul pe competența profesională în detrimentul dezbaterii publice.

5. AI, cunoașterea și întărirea epistocrației de facto

Dacă privim problema prin prisma AI, observăm că:

AI-ul e folosit deja pentru optimizarea deciziilor publice, dar accesul la aceste sisteme este monopolizat de stat sau de corporații;

Cetățenii nu sunt implicați în modul în care AI influențează guvernarea;

Se creează premise pentru o „epistocrație digitală”, în care cei care dețin infrastructura cognitivă (informație, date, modele AI) au o putere reală de orientare a deciziei.

6. Concluzie: România – o democrație cu tendințe epistocratice informale

Da, democrația liberală și constituțională românească poate fi aproximată ca o formă estompată de epistocrație, dar nu în sensul instituțional pur, ci:

în sensul unei dominări cognitive a deciziei publice de către elite tehnice și instituționale,

printr-o slabă integrare a cetățeanului în procesul decizional real,

și printr-o dependență structurală de expertiză, mai ales externă.

Această realitate invită la o revizuire democratică profundă:

în sensul responsabilizării elitei cognitive,

a transparenței epistemice în decizie,

și a împărțirii cunoașterii cu cetățeanul prin educație civică și tehnologii democratizante.

Comentariu IN: În viitorul apropiat conținutul termenului „democrație” se va schimba și fondul său va transgresa cognitiv către ceea ce numim acum discret „epistocrație”.

Ștefan Melinte