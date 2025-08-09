CSM Slatina, învinsă dramatic la Voluntari. Gol decisiv în minutul 90+5

CSM Slatina a suferit o înfrângere dureroasă, sâmbătă, 9 august 2025, în deplasarea cu FC Voluntari, scor 0-1, după ce a încasat golul decisiv în minutul 90+5.

Partida a fost una echilibrată, cu numeroase ocazii importante pentru formația olteană. Kayondo, Siafa și Lăpădătescu au trecut pe lângă deschiderea scorului, însă cea mai mare șansă a venit în minutul 90+4, când Abel Stan a trimis cu capul în bara porții gazdelor. Doar câteva zeci de secunde mai târziu, Voluntari a punctat, pecetluind soarta meciului.

Tehnicienii și jucătorii Slatinei consideră rezultatul unul nemeritat, subliniind că inclusiv un egal ar fi fost insuficient pentru ceea ce au arătat pe teren.

CSM Slatina va încerca să își ia revanșa pe teren propriu, acolo unde urmează două partide consecutive. Primul test este programat sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 11:00, împotriva formației Metalul Buzău.