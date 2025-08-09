424 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, marcați la Mănăstirea Plăviceni. S.O.S. România, singurul partid implicat în reconstrucție

424 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, marcați la Mănăstirea...

Astăzi, 9 august 2025, la 424 de ani de la dispariția lui Mihai Viteazul, primul domnitor care a unit cele trei țări românești, Mănăstirea Plăviceni din județul Teleorman a devenit, din nou, loc de pelerinaj și reculegere. Delegația filialei Olt a partidului S.O.S. România, condusă de deputatul Mihai-Adrian Țiu, a participat la manifestările comemorative desfășurate la așezământul monahal.

În urmă cu 15 ani, aici au fost descoperite mormântul și osemintele voievodului, iar de atunci Mănăstirea Plăviceni a căpătat o importanță istorică și spirituală aparte. S.O.S. România se declară singura formațiune politică ce și-a asumat datoria de a sprijini reconstrucția acestei mănăstiri, văzută ca un simbol al unității naționale.

Deputatul Mihai-Adrian Țiu a subliniat că manifestarea anuală de la Plăviceni nu este doar un moment de cinstire a memoriei lui Mihai Viteazul, ci și o reafirmare a identității și solidarității românești: „Comemorarea de aici a devenit un simbol al unității spirituale a tuturor românilor”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai bisericii, autorități locale, membri ai S.O.S. România și numeroși credincioși veniți să aducă un omagiu domnitorului care a schimbat istoria țării.