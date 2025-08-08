„Transformări vegetale” – Marius Frățilă aduce natura pe pânză la Slatina

Galeria „Artis” din cadrul Muzeului Județean Olt își deschide porțile pentru iubitorii de artă, găzduind, începând de luni, 11 august, expoziția de pictură „Transformări vegetale” a artistului plastic Marius Frățilă.

Evenimentul va debuta cu un vernisaj programat la ora 15:00, prilej pentru publicul slătinean și nu numai de a intra în dialog direct cu artistul și de a descoperi universul său creativ, inspirat din forme, culori și texturi vegetale reinterpretate într-o manieră personală.

Organizatorii invită publicul să participe la acest eveniment cultural, menit să aducă în prim-plan talentul unui artist preocupat de dialogul dintre artă și mediul înconjurător.

„…Gestul plastic al lui Marius Frățilă ființează între două expresii unitare stilistic în spațiul imaginii : un simbol vegetal pe care îl esențializează ca un «axis mundi» și câmpurile de culoare logic și incisiv alaturate.

Suprafețele departajate între ele sunt întinderi de tonalități tratate pictural prin juxtapuneri, uneori traversate de linii modeland imaginea.

Supradimensionarea elementelor vegetale evocă prin tensiunea lor, golul de lângă pasta ce pare grea, minerală, iar suplețea zonelor iluzorii, elaborate în ample descrieri cromatice, generează imersiunea spre substanța senzitivă a omului.” Ana Amelia Dincă

„În aceste compoziții cu tematica generică «Transformări Vegetale» am introdus ca piese de inventar elemente vegetale supradimensionate, care cresc sălbatic, aflate în continuă transformare, tensiune și conflict, pe care le-am dispus intenționat periferic, pentru a revela – evidenția – expresivitatea formei golului compozițional, pe care îl declar personaj principal și principala mea provocare plastică.

Am imaginat un univers intim, conceput și tratat «ca peisaj al propriului interior» a cărui concretețe în simplitate îmi oferă prilejul de a expune in soluții compoziționale simple, raporturi de culoare și forme, ca subiecte in sine ale picturii (ale pictării).” Marius Frățilă