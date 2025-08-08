ITM Olt. Amenzi de peste 148.000 lei

În luna iulie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat 218 controale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, vizând în special sectoarele construcțiilor, comerțului cu amănuntul și transportului rutier de mărfuri și persoane.

În urma verificărilor, inspectorii au constatat peste 280 de deficiențe. Cele mai frecvente probleme au fost neplata salariilor la termen, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă, neînregistrarea în Registrul General de Evidență a Salariaților a contractelor și modificărilor acestora, lipsa contractelor individuale de muncă în formă scrisă, nerespectarea obligațiilor privind echipamentele de protecție și neefectuarea controlului medical periodic al angajaților.

Pentru neregulile depistate, au fost aplicate 101 sancțiuni: 89 avertismente și 12 amenzi, în valoare totală de 108.000 lei. În plus, au fost identificate două cazuri de muncă nedeclarată, sancționate cu 40.000 lei.

În aceeași perioadă, ITM Olt a primit 24 de sesizări privind evenimente petrecute la locul de muncă pe raza județului, inclusiv accidente ușoare. Patru dintre acestea au fost accidente mortale.

Inspectorul-șef Constantin Cristian Ungureanu a subliniat că acțiunile de control vor continua, pentru a asigura respectarea legislației muncii și protejarea drepturilor salariaților din județ.