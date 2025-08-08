Bărbat din Găneasa reținut după ce ar fi rănit intenționat un câine

Un bărbat de 42 de ani din comuna Găneasa, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, fiind acuzat că a agresat un câine și i-a provocat răni grave.

Incidentul a avut loc în noaptea de 4 spre 5 august 2025, în jurul orei 23:00. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112 de către un localnic, care a reclamat că un câine ar fi fost lovit de o persoană din comună.

Ajunși la fața locului, agenții au stabilit că suspectul ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect contondent asupra animalului, cauzându-i leziuni. Pentru protejarea patrupedului, acesta a fost plasat într-un adăpost și preluat de o asociație pentru protecția animalelor din județul Dolj.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor, faptă prevăzută de lege. După administrarea probatoriului, pe 7 august, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina a dispus reținerea sa, acesta fiind transferat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și luarea măsurilor legale. Până la o decizie definitivă, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.