Scornicești face primul pas spre un oraș european. Începe reabilitarea Blocului 5 din Aleea Șuica

Scornicești face primul pas spre un oraș european. Începe reabilitarea Blocului 5...

Scornicești intră într-o nouă etapă de dezvoltare urbană, odată cu semnarea ordinului de ministru pentru demararea lucrărilor de reabilitare a Blocului 5 din Aleea Șuica. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Tudor, care a subliniat importanța acestui moment pentru comunitatea locală.

„Este un moment important pentru Scornicești, pentru că acest proiect reprezintă primul pas concret din cel mai mare și amplu proiect de modernizare a fondului locativ din orașul nostru, de până acum”, a transmis edilul.

Blocul 5 este primul imobil inclus într-un program ambițios de reabilitare, ce vizează modernizarea întregii infrastructuri rezidențiale din oraș. Autoritățile locale îl consideră un proiect pilot, menit să deschidă calea pentru reabilitarea tuturor blocurilor de locuințe care fac parte din acest plan major.

Primarul Daniel Tudor a reiterat angajamentul său față de locuitori, subliniind că reabilitarea blocurilor, modernizarea orașului și îmbunătățirea calității vieții nu sunt doar promisiuni electorale, ci „angajamente ferme asumate în fața cetățenilor”.

În perioada următoare, administrația locală va publica lista completă a blocurilor incluse în acest proiect, oferind astfel mai multă transparență și predictibilitate pentru locuitori.

„Scorniceștiul merită să arate ca un oraș european – plin de viață, prietenos și pregătit pentru noile generații”, a mai adăugat edilul, încurajând implicarea și susținerea comunității.