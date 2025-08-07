Recunoaștere de suflet pentru Emilia Dorobanțu din partea comunei Colonești

Cunoscuta artistă de muzică populară, Emilia Dorobanțu, a fost distinsă cu titlul de Cetățean de Onoare al comunei Colonești, într-un eveniment festiv organizat de Primăria și Consiliul Local Colonești, sub conducerea primarului Nicolae Stan.

Ceremonia a avut loc marți, 6 august, și a marcat un moment deosebit de emoționant pentru interpretă, care a primit această recunoaștere pentru activitatea sa artistică și pentru contribuția la promovarea valorilor tradiționale românești.

„Este un moment deosebit de mândrie pentru mine și o recunoaștere a muncii și dedicării mele. Vă mulțumesc din suflet pentru această distincție. Sunt recunoscătoare!”, a declarat Emilia Dorobanțu, în urma primirii titlului.

Autoritățile locale au subliniat că acest gest simbolic vine în semn de apreciere pentru impactul pozitiv pe care artista l-a avut asupra comunității și pentru felul în care a reprezentat cu onoare zona Oltului pe marile scene ale țării.