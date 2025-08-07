Acasă Actualitate Magia operei pentru cei mici. Spectacolul „Directorul de Teatru” ajunge la Slatina!

Magia operei pentru cei mici. Spectacolul „Directorul de Teatru” ajunge la Slatina!

Slatina se pregătește să devină, pentru o seară, capitala operei pentru copii! Opera Comică pentru Copii aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor spectacolul „Directorul de Teatru”, o producție savuroasă în regia reputatului Cristian Mihăilescu.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 august 2025, începând cu ora 17:00, și promite o porție sănătoasă de râs, cultură și muzică pentru întreaga familie. Inspirat din universul lui Mozart, spectacolul aduce în prim-plan o serie de personaje carismatice, impresari, cântăreți și figuri celebre din operele compozitorului, care se întâlnesc într-o serie de audiții comice și pline de surprize.

„Directorul de Teatru” este mai mult decât un simplu spectacol, este o experiență educativă și interactivă, dedicată copiilor cu vârsta peste 7 ani, care vor descoperi farmecul operei și bucuria scenei într-un mod prietenos și accesibil.

Intrarea este liberă, așa că organizatorii îi încurajează pe toți cei mici (și nu numai!) să profite de această ocazie culturală unică.

