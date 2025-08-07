Magia operei pentru cei mici. Spectacolul „Directorul de Teatru” ajunge la Slatina!

Slatina se pregătește să devină, pentru o seară, capitala operei pentru copii! Opera Comică pentru Copii aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor spectacolul „Directorul de Teatru”, o producție savuroasă în regia reputatului Cristian Mihăilescu.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 august 2025, începând cu ora 17:00, și promite o porție sănătoasă de râs, cultură și muzică pentru întreaga familie. Inspirat din universul lui Mozart, spectacolul aduce în prim-plan o serie de personaje carismatice, impresari, cântăreți și figuri celebre din operele compozitorului, care se întâlnesc într-o serie de audiții comice și pline de surprize.

„Directorul de Teatru” este mai mult decât un simplu spectacol, este o experiență educativă și interactivă, dedicată copiilor cu vârsta peste 7 ani, care vor descoperi farmecul operei și bucuria scenei într-un mod prietenos și accesibil.

Intrarea este liberă, așa că organizatorii îi încurajează pe toți cei mici (și nu numai!) să profite de această ocazie culturală unică.