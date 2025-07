Aproape de oameni, o glumă marca Cezar Filip de la Osica de Sus

Alegerile locale de la Osica de Sus, din vara anului trecut, nu au fost câștigate de primarul ales atunci, Cezar Filip. A fost victoria unui mecanism electoral împins spre perfecțiune. Putea să canditeze și un grătar cu mici sfârâind, iar poporul osicean s-ar fi dus după fentă. A mai fost și conjunctura unei opoziții dezbinate, potențialii candidați cu șanse, Radu Șurlan și Gheorghe Manicea alegând să meargă pe poteci separate în loc să fie împreună.

Unii primari învață după o victorie la limită, și înțeleg că nu-i de joacă cu interesul comunității. În cazul de față, de unde nu e, nici nu poți să ceri!

Un proiect de hotărâre, aprobat, privind acordarea unor stimulente care să încurajeze natalitatea pe plan local, e aruncat la gunoi, cu dispreț, semn că până la viitoarele alegeri de la Osica de Sus, indiferența și disprețul sunt consilieri onorifici ai primarului în funcție. Cel mai bine, pe tema asta, se exprimă inițiatorul, Gheorghe Manicea, ales local la Osica de Sus. Vă reproducem textul și vă lăsăm nealterat dreptul la opinie.

RUȘINE! Am votat, dar refuzați să aplicați! Astăzi, 30 iulie 2025, în ședința de consiliu, am cerut explicații primarului Cezar Filip și contabilului Mierlcioiu Ștefan pentru faptul că indemnizațiile pentru nou-născuți NU AU FOST PLĂTITE, deși hotărârea a fost votată în UNANIMITATE în luna ianuarie.

Ce am primit? Minciuni, bâlbâieli și o atitudine sfidătoare din partea contabilului – ba că nu sunt bani, ba că hotărârea „nu trebuia aprobată”. Mai lipsea să spună că vina e a mămicilor! I-am cerut primarului demiterea imediată a acestui personaj care se comportă mai degrabă ca un vătaf decât ca un funcționar public. Dar ce face primarul? Ridică din umeri, ca de obicei. Se supune ordinelor propriului consilier, ca și cum n-ar conduce primăria! Asta nu e administrație, e bătaie de joc. Asta nu e neglijență, e complicitate și dispreț față de cetățeni. Dacă în cel mai scurt timp nu se plătesc sumele către mamele aflate în drept, voi depune plângere administrativă atât împotriva primarului, cât și împotriva contabilului. Și voi sesiza prefectura, pentru că legea trebuie respectată. Nu mai merge cu explicații sterile și figuri supărate la ședințe. Suntem aici pentru oameni, nu pentru funcționari care uită pentru cine sunt plătiți. Nu voi renunța până când fiecare mamă care a depus dosar nu își va primi indemnizația integral!