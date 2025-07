Proiectele din Șerbănești, blocate. Primarul Mugurel Breoi, revoltat de oprirea finanțărilor prin programul Anghel Saligny

Dezvoltarea comunei Șerbănești este pusă în pericol după oprirea neașteptată a finanțărilor prin programul național Anghel Saligny. Primarul Mugurel Breoi a transmis un mesaj public emoționant, exprimându-și profunda dezamăgire față de această decizie care afectează direct comunitatea și proiectele aflate în derulare.

„Nu credeam că, după ani de dezvoltare și atâtea șantiere deschise în localitatea noastră, cineva, undeva sus, va spune STOP”, a declarat edilul, vizibil afectat.

Prin programul Anghel Saligny, Primăria Șerbănești a reușit să implementeze proiecte esențiale pentru infrastructura locală: rețele de gaze pe mai mulți kilometri și 200 de branșamente deja realizate. Primarul spune că a purtat discuții pentru suplimentarea fondurilor, cu speranța de a finaliza întreaga rețea pentru toată comuna.

Decizia de oprire a programului a blocat și un proiect major de asfaltare a străzilor balastate. „Este o lovitură dură pentru locuitorii care așteptau de ani buni asfaltul. Anghel Saligny nu este despre promisiuni goale, ci despre investiții începute, despre oameni care au fost asigurați că vor avea condiții moderne de trai”, a mai spus Breoi.

Edilul susține că munca depusă până acum riscă să fie irosită: „Am făcut Studiul de Fezabilitate, ridicările topo, am obținut avizele necesare, am semnat contractul de finanțare cu ministerul, am transmis raportări și declarații asumate. Acum, totul e suspendat”.

Cu o sinceritate rar întâlnită în discursurile publice, primarul recunoaște că se simte neputincios în fața cetățenilor: „Ca primar, am promis dezvoltare. Ca politician, trebuie să le spun oamenilor că nu se mai poate. E al dracului de greu. Iar ca om… sunt dezamăgit”.

Comunitatea din Șerbănești așteaptă acum clarificări și soluții din partea autorităților centrale. Până atunci, viitorul infrastructurii locale rămâne incert.