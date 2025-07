Mario De Mezzo și delictul grav de opinie

Austeritatea a ucis orice boare de vânt și de speranță pentru multe dintre investițiile așteptate să fie făcute din bani guvernamentali în România. Țara cu cele mai multe WC-uri în fundul curții și cu fântâni pline de bacini și de nitrați. Nu mai sunt bani și mai putem aștepta. Cam așa e imaginea developată a clipei de mâna maestrului Ilie Bolojan. Are și ceva dreptate dar când vorbim de dreptate, să nu i-o dăm toată, e relativă…

Pe acest fond al tăierilor, arbitrar concepute, în Slatina, strada Artileriei, Constructorului, Ecaterina Teodoroiu, vor fi suspendate de la finanțare pentru că nu mai are România bani. Selecția investițiilor intrerupte, amânate, chiar anulate, e arbitrară, făcută repede, de specialiștii din structura primului-ministru. Tot pe acest fond, în loc să stea în banca lui, să fie cuminte ca să nu deranjeze, primarul de la Slatina, unul dintre cei 12 pe care îi are PNL la nivel de municipii, reședință de județ și sector de București, a ieșit în spațiul public să îi spună șefului de la București, de la partid și de la Guvern că greșește. Om fi noi o societate democratică dar o astfel de atitudine ca cea a lui De Mezzo e greu de văzut în societatea unde instinctul de conservare domină democrația internă.

Culmea, cred că toți primarii din România sunt de acord cu ce spune De Mezzo, nici cel mai masochist dintre ei nu cred că e fericit că la lucrarea de canalizare din localitatea sa, spre exemplu, se vor conserva șanțurile pentru următorii doi ani, spre deliciul broaștelor comunale care vor avea contact cu programul Anghel Saligny, cu risc la bețivii satului care pot derapa cu bicicleta în drum de la birt spre casă. Afrontul lui De Mezzo nu e nici măcar atât, e o invitație la redescoperirea democrației și spre liberali și spre pesediști și spre ceilalți dintre noi, căci mulți avem atâtea de spus în raporturile vieții de zi cu zi, dar pentru confort și siguranță transformăm dreptul la opinie în siguranța liniștii de zi cu zi.

Ieșirea lui De Mezzo care a îndrăznit să-i spună lui Bolojan că greșește, e un semn bun, și poate fi chiar un exemplu pentru poporul liberal, chiar pentru națiunea pesedistă unde mulți văd spasmele interne, dar nimeni nu se încumetă să vorbească dincolo de platforma Whatsapp, acolo unde funcționează sub-aplicația mesaje temporare care vor fi șterse în timp de…

Nu știu cum se va răzbuna Bolojan pe De Mezzo, poate va tăia ceva din debitul Oltului la intrare de sub Podul Olt, poate va apela la niște emisiuni prin media centrală finanțată de PNL în care să-l demaște că a folosit laptopul de serviciu în timp ce era internat în spital, sau cine mai știe ce, dar astăzi, De Mezzo a arătat că poți spune că împăratul e gol, chit că asta constituie infracțiunea gravă a delictului de opinie.