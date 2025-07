Rotary Club Slatina. Paul Dogaru predă colanul lui Alin Calotă

Rotary Club Slatina a marcat un moment deosebit în viața sa organizațională, ceremonia anuală de Rotire a Colanului, eveniment care simbolizează finalul unui mandat și începutul unuia nou în fruntea clubului. În cadrul întâlnirii festive, președintele în exercițiu, Paul Dogaru, a predat ștafeta către noul lider al clubului, Alin Calotă, într-o atmosferă plină de emoție, recunoștință și speranță.

Sub deviza „The Magic of Rotary”, mandatul 2024–2025 al președintelui Paul Dogaru a fost unul plin de inițiative care au adus un impact vizibil în comunitate. Activitatea clubului din acest an a fost recunoscută la nivelul Districtului Rotary 2241 România și Republica Moldova, fiind recompensată cu distincțiile „Magicienii Comunității” și „Magicianul Anului”, un omagiu adus spiritului de voluntariat și implicării active.

În cadrul ceremoniei, au fost celebrate și meritele individuale ale membrilor. Titlul de „Rotarianul Anului” a fost acordat Catrinelei Rusu, Iuliei Predescu și lui Mihai Danu, în semn de apreciere pentru dedicarea și contribuția adusă proiectelor clubului. De asemenea, titlul de „Membru de Onoare” a fost înmânat Mihaelei Rusu, lui Vasile Rusu, Severicăi Mitrache, lui Aurel Ionescu, Veronicăi Constantinescu și Luminiței Turcin.

Într-un moment solemn, Paul Dogaru a transmis simbolic conducerea clubului către Alin Calotă, care va prelua mandatul 2025–2026 sub motto-ul „Unite For Good” (Uniți pentru binele comun), continuând misiunea de a servi comunitatea „mai presus de sine”.

Ceremonia s-a încheiat cu un mesaj plin de inspirație: „Cu Magia Rotary în inimi, continuăm să servim comunitatea. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această călătorie. Continuăm împreună! ROTARY EȘTI TU!”