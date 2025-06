Săptămână de blockbuster la Cinema „Eugen Ionescu” din Slatina! Filme pentru toate gusturile, intrare gratuită!

Slatina se pregătește pentru o avalanșă de filme! Începând de luni, 23 iunie, Cinema „Eugen Ionescu” dă startul unei săptămâni cinematografice spectaculoase, cu un program dedicat întregii familii, de la animații îndrăgite până la thrillere și horroruri de neratat.

Progranul filmelor începând cu 23 iunie:

16:30 – The Wild Robot (dublat)

O animație emoționantă despre o roboțică naufragiată pe o insulă sălbatică, ce învață să supraviețuiască în natură și să se conecteze cu viețuitoarele din jur. Un film sensibil pentru întreaga familie.

17:00 – Albă ca Zăpada (dublat)

O adaptare modernă a basmului clasic, care îmbină elementele magice cu un fir narativ captivant, pe placul tuturor generațiilor.

18:30 – Minecraft (dublat)

Universul pixelat prinde viață pe marele ecran într-o aventură antrenantă inspirată din celebrul joc video. O alegere ideală pentru tineri și gameri de toate vârstele.

19:00 – Novocaină

Un thriller psihologic cu adrenalină pură, care îmbină suspansul cu acțiunea într-un mod captivant. Filmul a devenit rapid un succes în cinematografele din România.

20:30 – The Monkey

Inspirat de o povestire semnată Stephen King, acest horror tulburător promite să-ți țină respirația tăiată. Nu e recomandat celor slabi de inimă.

21:00 – Clown in Cornfield

Un slasher clasic cu clovni sinistri, atmosferă rurală și mult suspans – perfect pentru fanii genului horror autentic.