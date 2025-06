Florin Barbu, ministrul Agriculturii și în Guvernul Bolojan!

Anunțul serii de duminică, 22 iunie 2025, vine de la PSD. După consultarea internă, aflat în competiție pentru nominalizarea la funcția de ministru al Agriculturii, deputatul de Olt, Florin Barbu rămâne titular la conducerea unui minister la comanda căruia se află de mai bine de doi ani și jumătate.

Desemnarea lui Barbu este o dovadă asupra faptului că, la nivel național, organizația Olt a PSD are un cuvânt greu de spus, în deciziile interne.

În competiția internă, Barbu s-a aflat cu Sorin Moise, susținut de un grup aflat în zona de influență a lui Mihai Tudose, europarlamentar PSD, revenit în partid după o escală la fostul partid PRO România, actualmente deputat de Brăila.

Florin Barbu, susținut de PSD Olt, de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, are în față un mandat greu, în condițiile în care premierul desemnat, Ilie Bolojan, va fi nevoit să limiteze cheltuielile statului pentru diminuarea datoriilor publice.

Or, ministerul Agriculturii este un loc unde statul are cheltuieli majore cu diverse programe de susținere a activității specifice.

Recesiune și provocări!