Deputatul Gigel Știrbu: „Libertatea de exprimare nu este negociabilă! CNA trebuie să își reconsidere poziția”

Deputatul PNL Gigel Știrbu critică decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a elimina un material video realizat de jurnalistul Marius Tucă, considerând că aceasta ridică semne de întrebare asupra respectării libertății de exprimare.

„De 15 ani fac parte din Comisia pentru cultură din Camera Deputaților, iar timp de 10 ani am condus această comisie. Am susținut constant activitatea CNA și am considerat că este o instituție esențială pentru echilibrul spațiului audiovizual din România. Însă, de această dată, decizia CNA este problematică”, a declarat Știrbu.

Acesta subliniază că, într-o democrație, trebuie să existe loc pentru dezbatere și opinii diverse, chiar și atunci când acestea sunt controversate. „Nu este vorba despre a fi de acord sau nu cu ceea ce spune un jurnalist, ci despre protejarea unui principiu fundamental: dreptul la liberă exprimare”, a adăugat deputatul.

Știrbu avertizează asupra pericolului unui precedent periculos, în care dorința de a combate dezinformarea se poate transforma într-o formă de cenzură. „Drumul spre iad este pavat cu intenții bune, dar suprimarea opiniilor nu este o soluție. Într-un stat democratic, regula trebuie să fie dezbaterea, nu interzicerea punctelor de vedere”, a precizat acesta.

În final, deputatul face apel la CNA să își reconsidere poziția și să acționeze cu echilibru, astfel încât să protejeze atât ordinea audiovizuală, cât și valorile fundamentale ale democrației. „România are nevoie de o presă liberă și de o autoritate audiovizuală care să respecte legea fără a limita dezbaterea publică”, a concluzionat Știrbu.