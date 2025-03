Șofer fără permis, reținut după un accident rutier petrecut în afara localității Urzica

Un bărbat de 57 de ani, din comuna Obârșia, a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un accident rutier în timp ce conducea fără permis și a refuzat testarea pentru alcool sau droguri. Incidentul s-a petrecut pe 16 martie 2025, în jurul orei 14:55, pe Drumul Comunal 135, în afara localității Urzica. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 10 Vișina au fost alertați printr-un apel la 112 despre un accident rutier. Ajunși la fața locului, aceștia au stabilit că bărbatul de 57 de ani a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 39 de ani, din Urzica. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

Verificările efectuate de polițiști au scos la iveală faptul că bărbatul de 57 de ani avea permisul de conducere anulat. Mai mult, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice la spital, fapte ce constituie infracțiuni conform legislației rutiere. În urma probatoriului administrat, pe 16 martie 2025, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, polițiștii au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele bărbatului. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Luni, 17 martie 2025, judecătorii au admis propunerea procurorilor și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

