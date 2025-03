S.C. SALUBRIS S.A Slatina – Publicare AGA

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SALUBRIS S.A Slatina – cu sediul in Slatina, str. Aleea Tineretului , nr. 2A , jud. Olt , in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990-R , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 07.05.2025 ora 17:00, la sediul societatii cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea bilantului contabil , a contului de profit si pierderi pe anul 2024 si a notelor explicative .

2.Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2024.

3.Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului in anul 2024 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

4.Aprobare prelungire facilitati contracte de la BRD si mentinere garantii aferente .

5.Aprobarea contractarii de S.G.B. pentru anul 2025.

6. Aprobarea Raportului de audit a situatiilor financiare la 31.12.2024 .

In caz de neintrunire a cvorumului necesar sedinta se va tine in acelasi loc la data de 08.05.2025, ora 17:00 avand aceeasi ordine de zi .

Consiliul de Administratie,

Presedinte

Ing. Katona Nandor