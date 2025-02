CSM Slatina, gata de trei dueluri decisive în luna martie

Echipa CSM Slatina se pregătește pentru o lună de foc în Liga 2 Casa Pariurilor, având programate trei meciuri esențiale în lupta pentru obiectivele sale. Jucătorii sunt hotărâți să dea totul pe teren pentru a obține rezultate pozitive și pentru a menține șansele unei clasări cât mai bune.

Primul test al lunii va avea loc sâmbătă, 1 martie, când Slatina va înfrunta CSC Șelimbăr, un adversar redutabil, în fața căruia echipa se pregătește intens pentru a obține un rezultat favorabil.

Programul meciurilor din martie:

– 1 martie, ora 11:00: CSC Șelimbăr vs CSM Slatina

– 8 martie, ora 11:00: CSM Slatina vs CS Unirea Ungheni

– 15 martie, ora 11:00: CS Afumați vs CSM Slatina

Suporterii sunt așteptați să fie alături de echipă și să îi susțină în această serie de meciuri importante. CSM Slatina își propune să lupte pentru fiecare punct și să își consolideze poziția în clasament.

„Luptăm pentru Slatina! Martie ne aduce trei meciuri importante în Liga 2 Casa Pariurilor, iar băieții noștri sunt gata să dea totul pe teren! Primul test va fi sâmbătă, 1 martie, când întâlnim CSC Șelimbăr, un adversar dificil, dar pentru care ne pregătim intens!

Susțineți-ne în drumul nostru spre obiectivele propuse! Hai, CSM Slatina!", transmite reprezentanții CSM Slatina.

