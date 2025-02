Bărbat din Reșița, reținut de polițiștii din Drăgănești-Olt după ce a furat o mașină și a condus fără permis

Un bărbat de 41 de ani, din municipiul Reșița, a fost reținut de polițiștii din Drăgănești-Olt după ce a furat un autoturism din curtea unei locuințe și l-a condus fără a deține permis. Incidentul a avut loc pe 19 februarie 2025, iar mașina a fost găsită câteva ore mai târziu într-o stație de carburanți din municipiul Alexandria, județul Teleorman.

Verificările efectuate de polițiști au confirmat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma administrării probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzațiile de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis.

Suspectul a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt și urmează să fie prezentat instanței pentru dispunerea unei măsuri preventive.

„La data de 19 februarie 2025, polițiștii din cadrul Poliției orașului Drăgănești-Olt, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, au reținut un bărbat cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. În fapt, la data de 19 februarie 2025, în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Drăgănești-Olt au fost sesizați de către un bărbat, din orașul Drăgănești-Olt, cu privire la faptul că autoturismul i-a fost sustras din curtea locuinței sale. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de furt calificat, cercetările fiind continuate în vederea identificării autorilor și recuperării autoturismului. În urma verificărilor efectuate, în jurul orei 22.00, polițiștii au depistat autoturismul în municipiul Alexandria, județul Teleorman, într-o stație de carburanți, la volanul acestuia fiind identificat un bărbat de 41 de ani, din municipiul Reșița. Din verificările efecutate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În urma probatoriului administrat, în noaptea de 19 spre 20 februarie 2025, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, pe numele bărbatului de 41 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore sub aspectul săvărșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca în cursul zilei să fie prezentat instanței de judecată în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Olt.