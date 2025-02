Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri pentru siguranța traficului în Olt

În acest weekend, polițiștii olteni au desfășurat o acțiune amplă pe drumurile publice, având ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

La operațiune au participat 206 polițiști rutieri și de ordine publică, fiind vizate în special abaterile grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 230 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 50.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut opt permise de conducere și au constatat cinci infracțiuni la regimul rutier.

Pe parcursul acțiunii, doi tineri din comuna Bobicești au fost prinși conducând fără permis, unul dintre ei aflându-se la volanul unui ATV neînmatriculat. Ambii sunt acum cercetați penal.

Astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea accidentelor și menținerea disciplinei rutiere.

„În acest weekend, polițiștii olteni au organizat acțiuni, cu efective mărite, pe drumurile publice din județul Olt, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În cadrul acțiunilor organizate de către Serviciul Rutier Olt, au fost angrenați 206 polițiști rutieri și de ordine publică, cu atribuții pe linie rutieră, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Acțiunea a vizat depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se cu preponderență pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 50.000 de lei, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut opt permise de conducere și au constatat cinci infracțiuni la regimul rutier. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de disciplină rutieră. În cadrul activităților, la data de 16 februarie a.c., în jurul orei 12.20, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Bobicești au oprit pentru control, pe DJ 644, din comuna Bobicești, un ATV condus de către un tânăr, în vârstă de 33 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere, iar ATV-ul nu era înmatriculat. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Ulterior, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 16.25, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr.1 Bobicești, au oprit pentru control, pe strada Răsăritului, din comuna Bobicești, un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din localitate. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, transmite IPJ Olt.