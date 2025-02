Reacție dură a ministrului Barbu. Când naționalismul devine patriotism

Domnișoarele și doamnele din politica mare, cele care fac parte din partidele tradiționale se feresc, ca dracu’ de tămâie să abordeze teme cu impact național, patriotic. Doar, de la înălțimea năsucurilor lor fine nu poți respira același aer cu al presupușilor extremiști. Ei, ele, personajele sunt europene și astfel de valori nu dau bine la Comisie sau la Consilii. Dacă așa or mai spune și responsabilii cu PR-ul, nimeni nu trebuie să iasă din front. Însă, probabil fără consilieri de politici europene în cadrul cabinetului, fără să stea pe gânduri și să ceară voie de la organizația de partid, Osica de Sus, Slatina sau București, ministrul Agriculturii, Florin Barbu a început să vorbească ca un adevărat român, fără să ceară voie partidului și celor care, din motive europene, sunt astăzi mai tăcuți decât mutul din căluș. Declarația următoare ar fi de decupat într-o țară normală și de transmis din pesedist în pesedist, chiar și spre domnii de la liberali, acolo unde s-au găsit recent manifeste din neolitic în care Crin Antonescu, candidatul stângii, propunea desființarea PSD. Iată ce spune, aproape neîntrebat ministrul Barbu, pesedistul de la Agricultură. Citiți și concluzionați.

„Eu am transmis public ce am avut de transmis şi încă o dată rog pe toată lumea – şi pe cei care fac politică în momentul faţă – să lase fermierii, să lase procesatorii în pace, să nu creeze dificultăţi financiare producătorilor români şi, în continuare, dacă au anumite discuţii privind practicile comerciale neloiale privind partea de comerţ – unde partea de comerţ este integrată la Ministerul Economiei, dar asta este întotdeauna, chiar dacă n-am atribuţii în comerţ am intervenit prompt pentru fermierii şi procesatorii români – să vină să stea la masa discuţiei cu noi, la Comitetul de monitorizare pe care îl avem constituit la nivelul Ministerului Agriculturii. Dacă vorbim de politică, eu îi rog pe toţi să dea jos labele de pe fermierii şi procesatorii români”, a declarat ministrul Barbu.