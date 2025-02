Bărbat din Corabia reținut după încălcarea ordinului de protecție și amenințări la adresa mătușii sale

Un bărbat de 44 de ani din Corabia a fost reținut de polițiști miercuri, 12 februarie 2025, după ce a încălcat un ordin de protecție provizoriu emis împotriva sa. Acesta ar fi provocat un scandal la locuința comună, adresând injurii și amenințări mătușii sale, în vârstă de 70 de ani. Mai târziu, în aceeași zi, bărbatul s-a întors la domiciliu, a distrus un geam și a continuat amenințările, încălcând astfel restricțiile impuse. În urma probatoriului, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.

„La data de 12 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, au reținut un bărbat cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu, distrugere și amenințare. În fapt, la data de 12 februarie a.c., în jurul orei 14:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, din orașul Corabia, cu privire la faptul că, nepotul său provoacă scandal la locuința comună. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia, care, din primele verificări, au stabilit faptul că, pe fondul unor discuții contradictorii, un bărbat de 44 de ani, ar fi provocat scandal și i-ar fi adresat injurii mătușii sale, în vârstă de 70 de ani, în timp ce se aflau la locuința comună. În cauză, pentru protejarea victimei, polițiștii au emis împotriva bărbatului un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Ulterior, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 18:30, polițiștii au fost sesizați de către femeia de 70 de ani, cu privire la faptul că nepotul acesteia ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că bărbatul s-ar fi deplasat la locuință, unde ar fi distrus geamul de la ușa ce acces în imobil și ar fi amenințat-o cu acte de violență pe mătușa sa, încălcând astfel prevederile ordinului de protecție provizoriu. În cauză, pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție provizoriu, distrugere și amenințare, cercetările fiind continuate pentru documentarea activității infracționale și dispunerea măsurilor legale. În urma probatoriului administrat, la data de 12 februarie a.c., sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Olt.