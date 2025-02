Îl cunoașteți?

Poporul are întotdeauna dreptate! Și are și atunci când nu are!

La alegerile parlamentare din 1 decembrie, națiunea și-a luat, în porții mici, rații de libertate. Obosit electorul să tot asculte mesajele PSD, PNL și chiar USR, a trecut la fapte. Și-a dat de pământ, prin procedee, cu procente, cu politicienii consacrați, trimitându-i acasă pentru că, România astăzi este un stat unde se trăiește mai bine decât la alții. Nu chiar ca la toți! Cetățenii supărați de lipsa locurilor de parcare din fața blocurilor, de cozile la casele automate ale suparmarket-urilor, de rezultatul naționalei la Campionatul European de fotbal, de prețul sezlong-urilor vara la Mamaia, de lipsa easybox-urilor din toate cartierele orașelor din România, de faptul că Drumul Expres Craiova-Pitești are doar două benzi pe sens, au decis și au votat. Parlamentari noi care să facă, cele din urmă, și mai mult decât atât. Nu a mai mers figura cu oamenii locului, trebuiau votați adevărați bărbați de stat, veniți de nu știu unde. Pe unii dintre ei dacă îi întrebi ce înseamnă în Slatina, Zahana, se jură că e o plăcintă cu mere din partea locului.

Domnul din fotografie de mai sus, dacă nu știți, e senator de Olt, ales din partea AUR, partidul care deja vinde, acum, de la faza de proiect, apartament cu 35.000 de euro. Spre ciuda lui Vicol și a lui Ciorbă. Ultima oară, în spațiul public, domnul din imagine a fost văzut în județ la ridicarea mandatului. De atunci încoace, în spațiul public nu se reține nicio activitate legată de prioritățile legislative a celor aproape 400.000 de olteni. Dacă vreți să-i știți numele, pe domnul din imagine în cheamă Petre George-Cezar. E senatorul vostru, să nu uitați, de Olt! Iar atunci când îl căutați la cabinetul parlamentar, căutați-l bine, nu are așa ceva.