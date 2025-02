CAO Olt. Citirea apometrelor rămâne responsabilitatea companiei

Cititorii de teren ai Companiei de Apă Olt continuă să efectueze citirea apometrelor. Autocitirea este opțională și reprezintă doar o metodă suplimentară de transmitere a indexului. Citirea realizată de personalul companiei are prioritate, asigurând transparență în relația cu utilizatorii.

„Pentru o cât mai bună înțelegere a citirii indexului înregistrat de către apometru, vă comunicăm următoarele: serviciul citire-urmărire-încasare din cadrul Companiei de Apă Olt S.A. are personal de teren (CITITOR), care efectuează citirea apometrului pentru fiecare utilizator în parte! Astfel, AUTOCITIREA apometrelor de către utilizator este un serviciu care vine în întâmpinarea dumneavoastră, pentru a beneficia de încă o metodă în plus la transmiterea indexului! Având în vedere informarea făcută, vă aducem la cunoștință faptul că, la citirea aparatului de măsură/contorului/apometrului, are întâietate citirea efectuată de către cititorul de teren, iar celelalte modalități de comunicare a indexului vin în sprijinul dumneavoastră, pentru a exista transparență totală în relația dintre operator și utilizator! Vă mulțumim!”, transmit reprezentanții CAO.