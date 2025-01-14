„Gala Seniorilor” și celebrarea a 657 de ani de istorie a Slatinei

Primăria Slatina va premia 89 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie în cadrul „Galei Seniorilor”, programată pentru 24 ianuarie 2025, cu ocazia Zilelor Slatinei și a celebrării Unirii Principatelor Române.
Evenimentul va avea loc la Centrul Cultural „Eugen Ionescu” și face parte din manifestările dedicate aniversării a 657 de ani de la prima atestare documentară a orașului.
Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo va oferi fiecărui cuplu un premiu de 1.000 de lei, ca simbol al respectului și recunoștinței față de seniorii care, prin exemplul lor de viață, contribuie la consolidarea coeziunii sociale și a respectului reciproc între generații.
Lista completă a celor 89 de cupluri premiate:
TREANȚĂ ION si TREANȚĂ TUDORA
TRANDAFIR MARIN și TRANDAFIR VIORICA
SNOP PANTILIE și SNOP RADA
CONSTANTIN ION și CONSTANTIN GHEORGHITA
PELMUȘ ION-GEORGE și PELMUȘ CARMEN
HALLER JEAN-EMILIAN si HALLER LIANA
DIACONESCU OCTAVIAN și DIACONESCU AURICA
MOSOR CONSTANTIN și MOSOR MARIA
POPESCU ION și POPESCU RENA
GHEORGHE TITUS și GHEORGHE MARIA
EVGHENIE GHEORGHE și EVGHENIE ILEANA
MARINESCU ALEXANDRU și MARINESCU VIORICA
SMARANDA AUREL-ALEXANDRU si SMARANDA MARIA
COZAC GAVRIL si COZAC VIORICA
BĂDICA MARIN și BĂDICA ANICA
PUȘCAȘU IANCU-NICOLAE și PUȘCAȘU VASILICA
ILIE MARIN și ILIE MARIA
TUDOR ILIE și TUDOR VASILCA
POPESCU ILIE și POPESCU FILOFTEIA
SĂNDULESCU DUMINICĂ și SĂNDULESCU IOANA
ALBU ADRIAN-DUMITRU și ALBU TATIANA
MICU ILIE și MICU MARIA
RADU VASILE și RADU ELENA
OPRIȘAN IULIAN și OPRIȘAN ELENA
ANGHEL IULIAN și ANGHEL ELENA
SANDA FLOREA și SANDA RAFIRA
GĂLAN VICTOR și GĂLAN IOANA
PIRINGĂ MARIN și PIRINGĂ TUDORA
POPESCU FLOREA și POPESCU SABINA
OLTEANU DAN și OLTEANU MARIA
LINȚOIU ALEXANDRU și LINȚOIU GEORGETA
MUNTEANU ION și MUNTEANU NICOLIȚA
LUNGU NECULAI și LUNGU ANA
MATEESCU IOAN și MATEESCU ILINCA-ILIADA
VASILCA ION și VASILCA PAULINA
COSTEA BADEA și COSTEA ANA
POPA ANTON și POPA MIHAELA-CRISTINA-ANIȘOARA
TURLEA CONSTANTIN și TURLEA DUMITRA
BĂLAN STAN și BĂLAN MARIA
GUINEA GRIGORE și GUINEA ELENA
FRUNZĂ VASILE și FRUNZĂ IOANA
POPA ȘTEFAN și POPA NICULINA
ISPAS PETRE și ISPAS MARIA
GRIGORE GRIGORE și GRIGORE VIOLINA-VIORICA
LICIU IULIAN și LICIU PETRICA
IONESCU CONSTANTIN SI IONESCU MARIA
TÂRBAN ION și TÂRBAN IOANA
MANEA ION și MANEA MARIA
BĂRBULETE GHEORGHE si BĂRBULETE ELENA
GHERGHU NICOLAE si GHERGHU DUMITRA
SURDULEAC VALERIU și SURDULEAC CONSTANȚA
CIOBANU ION și CIOBANU ALEXANDRA
LICA MARIN și LICA ELENA
RĂDOI ION și RĂDOI DOINA
IONESCU MARCEL și IONESCU GABRIELA-EUGENIA
ORZECHOVSKI ADAM-ANTON și ORZECHOVSCHI RADA
SIMIONESCU ION si SIMIONESCU FILOFTEIA
STANCIU ALEXANDRU-CHIRILĂ și STANCIU EMILIA
BRICEAG DUMITRU și BRICEAG MITRANA
MIHĂILĂ STANCU si MIHĂILĂ CONSTANTA
FLOREA NICOLAE și FLOREA VASILICA
TOMESCU EMILIAN și TOMESCU ELENA
ȘERBAN ILIE și ȘERBAN IOANA
ANDREI IULIAN și ANDREI ANA
BUȘU PETRE și BUȘU CONSTANȚA
VATU CINCINAT și VATU ELENA
SĂNDULESCU MIRCEA-ION și SĂNDULESCU FELICIA
VOICULEȚ MARIN și VOICULEȚ ELENA
DIȚĂ VASILE și DIȚĂ ȘTEFANIA-MARIA
BERNEA STAN și I BERNEA ANETA
CRISTEA DUMITRU și CRISTEA ILINCA
PROFEANU VIOREL și PROFEANU ANCA MARIA
NAIDIN VASILE și NAIDIN NICULINA
RĂDUȚ FLORIAN și RĂDUȚ GHEORGHIȚĂ
DOBRIȚĂ EMIL și DOBRIȚĂ CONSTANȚA
OLTEANU CONSTANTIN și OLTEANU MARIANA
GIOARSĂ ION și GIOARSĂ FLOAREA
UȘURELU MARIAN și UȘURELU ELENA
IONIȚĂ AUREL și IONIȚĂ FLORENTINA
MIHAI NELU și MIHAI CHEȚI
CHIROIU PAUL și CHIROIU FLORICA
LEULESCU LUCIAN – MARIAN și LEULESCU DOINA
VLAICU GHEORGHE și VLAICU ELENA
ROȘULETE FLOREA și ROȘULETE NICULINA
IONESCU MARIN și IONESCU MARIA
MĂLDĂREANU CONSTANTIN și MĂLDĂREANU FILOFTIA
PAVLOVICI CONSTANTIN PAUL și PAVLOVICI FLOAREA
BĂLAȘA GRIGORE și BĂLAȘA MARIA
SAIMAC MARGARETA și SAIMAC ION.