Razii ale polițiștilor olteni pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere

În weekend-ul 5-6 octombrie 2024, polițiștii olteni au desfășurat mai multe acțiuni de tip razie pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat prevenirea faptelor comise cu violență, depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, poliţiştii au intervenit la peste 170 de solicitări, dintre acestea 134 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

„În cadrul activităţilor desfăşurate au fost aplicate 640 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 200.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 58 de permise de conducere, dintre acestea 40 au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 de km/h, 5 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar 13 pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost reținute 21 de certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale, fiind constatate și 11 infracțiuni la regimul rutier. În cadrul activităților, la data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 05:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu au oprit pentru control, pe strada I.C. Brătianu, din comuna Rotunda, un autoturism condus de un bărbat de 51 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Ulterior, în cursul zilei de 7 octombrie a.c., în jurul orei 00:10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție rurală nr. 3 Dăneasa au oprit pentru control, pe strada Malului, din comuna Rusănești, o autoutilitară condusă de un bărbat de 35 de ani, din localitate. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat acestuia testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat atât testarea, cât și prelevare de mostre biologice de sânge la o unitate spitalicească. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, transmite IPJ Olt.