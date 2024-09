Nicolae Ciucă, desemnat candidatul PNL la prezidențiale: „Voi fi în slujba țării, în slujba românilor”

Nicolae Ciucă a fost desemnat duminică, 15 septembrie 2024, prin votul în unanimitate a celor aproximativ 1200 de delegați liberali din toată țara, reuniți în Consiliul Național al PNL, candidatul PNL la prezidențiale.

„Sunt candidatul Partidului Național Liberal la alegerile prezidențiale și simt că este cea mai importantă misiune pe care am avut-o până acum. Candidez pentru familiile și comunitățile din România, pentru siguranța țării și viitorul ei. Cu inima curată și credința că, împreună, putem realiza lucruri mari”, declară Nicolae Ciucă.

Alături de Nicolae Ciucă, pe scena Consiliului Național s-au aflat principalii lideri ai PNL de la centru și din teritoriu – secretarul general al PNL Lucian Bode, prim-vicepreședinții Dan Motreanu, Rareș Bogdan și Gheorghe Flutur, miniștri precum Alina Gorghiu sau Raluca Turcan, primari și președinți de consilii județene precum Emil Boc, Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu sau Mario de Mezzo, dar și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, împreună foștii președinți ai PNL Valeriu Stoica și Theodor Stolojan.

„E un președinte care are capacitatea să ne unească, să construiască punți, nu ziduri”, a spus Emil Boc despre președintele PNL, adăugând: „Cu Ciucă, România va fi în siguranță”. De asemenea, prim-vicepreședintele Rareș Bogdan și-a afirmat încrederea în efortul liberalilor din toată țara în perspectiva campaniei prezidențiale care urmează: „Am încredere că cei 1182 de primari, 11.800 de consilieri și cei 300.000 de membri PNL vor avea grijă să fie armata câștigătoare a lui Nicolae Ciucă”, în timp ce fostul lider liberal Valeriu Stoica a punctat: „Nicolae Ciucă este singurul – subliniez, nu cel mai bun, ci singurul – care are calitățile pentru îndeplinirea funcției prezidențiale in interesul României”.

După votul unanim al Consiliului Național în favoarea candidaturii sale, Nicolae Ciucă a mulțumit delegaților liberali și a îndemnat partidul să muncească pentru victoria în alegeri.

