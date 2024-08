Doi bărbați, în vârstă de 31, respectiv 38 de ani, din Potcoava, reținuți pentru furt calificat

Luni, 19 august 2024, polițiștii olteni au reținut doi bărbați, în vârstă de 31, respectiv 38 de ani, din Potcoava, pentru furt calificat. Aceștia ar fi sustras aproximativ 800 de litri de produs petrolier cu ajutorul unei instalații artizanale montată pe o conductă ce aparține unei societăți comerciale cu profil de transport de produse petroliere.

„La data de 19 august 2024, polițiștii Serviciului de Ordine Publică, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut doi bărbați cercetați pentru furt calificat. În fapt, la data de 6 august 2024, polițiștii Serviciului de Ordine Publică s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în perioada 9 iulie – 2 august 2024, doi bărbați, în vârstă de 31, respectiv 38 de ani, ambii din orașul Potcoava, ar fi sustras aproximativ 800 de litri de produs petrolier cu ajutorul unei instalații artizanale montată pe o conductă ce aparține unei societăți comerciale cu profil de transport de produse petroliere. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, cercetările fiind continuate în vederea documentării activității infracționale și dispunerii măsurilor legale. Pentru documentarea activității infracționale, în dimineața zilei de 17 august 2024, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la locuințele celor doi bărbați bănuiți de comiterea faptei. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, bunuri care privesc posibila activitate infracțională. În urma probatoriului administrat, la data de 19 august 2024, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, pe numele celor doi bărbați a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Olt și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată în comunicatul IPJ Olt.