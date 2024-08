„ALEGE SĂ FII INDEPENDENT! NU ceda tentației CONSUMULUI DE DROGURI!” – Campanie desfășurată de către polițiștii și jandarmii olteni

În cadrul campaniei „ALEGE SĂ FII INDEPENDENT! NU ceda tentației CONSUMULUI DE DROGURI!”, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, au desfășurat activități informativ-preventive. În perioada 17 iulie – 31 decembrie 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt, atât pe perioada școlii de vară, cât și pe perioada desfășurării cursurilor școlare din perioada septembrie – decembrie 2024, dar și în spațiul public, unde au acces minorii și tinerii, va fi desfășurată campania, care are drept scop prevenirea consumului și traficului ilicit de droguri, reducerea riscului de victimizare în rândul minorilor și tinerilor și creșterea gradului de informare în rândul persoanelor juridice/angajaților acestora care dețin localuri ce pot fi frecventate de minori și tineri cu privire la consecințele legale ale tolerării/punerii la dispoziție a locurilor amenajate/localurilor/locuințelor în care are acces publicul, în vederea consumului ilicit de droguri.

„La data de 7 august 2024, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt, au desfășurat activități informativ-preventive în cadrul Campaniei „ALEGE SĂ FII INDEPENDENT!NU ceda tentației CONSUMULUI DE DROGURI!”. Campania se derulează în perioada 17 iulie – 31 decembrie 2024, în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Olt, atât pe perioada școlii de vară, cât și pe perioada desfășurării cursurilor școlare din perioada septembrie – decembrie 2024, dar și în spațiul public, unde au acces minorii și tinerii. Aceasta are drept scop prevenirea consumului și traficului ilicit de droguri, reducerea riscului de victimizare în rândul minorilor și tinerilor și creșterea gradului de informare în rândul persoanelor juridice/angajaților acestora care dețin localuri ce pot fi frecventate de minori și tineri cu privire la consecințele legale ale tolerării/punerii la dispoziție a locurilor amenajate/localurilor/locuințelor în care are acces publicul, în vederea consumului ilicit de droguri. Activitățile informativ-preventive au vizat operatorii economici din municipiul Slatina, cărora le-a fost prelucrat faptul că punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, conform Legii nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Totodată, acestora le-a mai fost adus la cunoștință faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, constituie contravenţie:

– servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

– comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit a băuturilor alcoolice către minori de către unităţile autorizate să comercializeze băuturile alcoolice și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

– comercializarea sau oferirea cu titlu gratuit, inclusiv prin automate comerciale, a băuturilor energizante către minori de către unităţile autorizate să comercializeze băuturi energizante; băuturi energizante sunt băuturile care conţin combinaţii variate de carbohidraţi, vitamine, minerale, cu două sau mai multe substanţe precum: cofeină, taurină, carnitină, guarana, glucuronolactona şi alţi compuşi cu efect de stimulare a sistemului nervos central și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;

De asemenea, conform Legii nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun:

– vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 de lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 de lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii prevăzute de această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 de lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

– vânzarea tuturor categoriilor de produse care conţin tutun, a ţigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru ţigaretele electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun, a (pouch-urilor) pliculeţelor cu nicotină pentru uz oral şi a produselor destinate inhalării fără ardere din înlocuitori de tutun persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, se sancţionează cu amendă contravenţională de 10.000 de lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii pe o perioadă de 30 de zile la prima abatere; săvârşirea unei noi contravenţii prevăzute de această lege se sancţionează cu amendă contravenţională de 20.000 de lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

Activitățile vor continua și în perioada următoare, pe toată perioada de derulare a campaniei „ALEGE SĂ FII INDEPENDENT! NU ceda tentației CONSUMULUI DE DROGURI!”, a transmis IPJ Olt.