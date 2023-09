CJ Olt, investiţie în domeniul social. Restaurare și modernizare la Corpul C1 al Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni

În cadrul şedinţei ordinare Consiliului Judeţean Olt din 28 septembrie a.c., consilierii judeţeni au votat proiectul de hotăre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Restaurare și modernizare Corp C1 – Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, comuna Cezieni, sat Cezieni, str. Zambilei, nr.12, județul Olt

Indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, faza D.A.L.I., se prezintă în următorul mod:valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 13.689.409,07 lei

din care: construcții-montaj 11.035.404,01 lei: durata de realizare a investiției: 36 luni: indicatori tehnici: suprafață construită = 379,00 mp, suprafață desfășurată = 945,00 mp

-Înălțime maximă = 13,95 m. Sursa de finanțare este bugetul local al județului Olt.

„Imobilul are o suprafață construită la sol de 379,00 mp, suprafața desfășurată de 945,00 mp, o suprafață utilă este de 756,00 mp, este înscris în cartea funciară nr. 50008 Cezieni și are nr. cadastral 50008 -C1.

Conform cărții funciare nr. 50008 Cezieni terenul pe care este amplasat imobilul are o suprafață de 18.695 mp, pe acest teren se regăsesc 10 construcții cu diverse funcțiuni, printre acestea fiind și corpul C1 aferent Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni.